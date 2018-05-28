Начата информационная атака на литовских противников БелАЭС

Печально известное агентство «Регнум» обнародовало скандальную сенсацию. Якобы, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс тайно встречался с руководством Беларуси и обсуждал строительство БелАЭС, однако позже стал главным критиком проекта.





Агентство ссылается на рассекреченные еще в 2015 году документы Министерства иностранных дел, с которыми ознакомилась редакция издания Karštas komentaras.





«Из сегодня уже общедоступных отчетов о встречах видно, что когда Кубилюс был премьером, он с главами соседнего государства — президентом Беларуси Лукашенко и премьером Сидорским сидел за один столом, они совершали друг к другу дружеские и деловые визиты. Еще на прошедшей в 2009 году встрече Кубилюса с премьером Беларуси было решено создать двухстороннюю литовско-белорусскую рабочую группу для сотрудничества в сфере энергетики, в первую очередь — в сфере атомной энергетики. В отчете о встрече пишется, что Литва и Беларусь планировали строить атомные электростанции, поэтому обе стороны заинтересованы в таком сотрудничестве».





Понятно, что в этой информации ничего секретного нет. Понятно, что встречались, понятно, что обсуждали. Поскольку ни одна страна никому не может запретить строить атомную станцию. Вопрос – где, с каким реактором, с какими экспертизами безопасности и так далее, и тому подобное. И у Литвы были планы по строительству, АЭС, и у Беларуси. Было о чем поговорить.





Но кулуары переговоров, если верить сообщению, таковы: «В 2010 году на встрече Лукашенко сказал Кубилюсу, что не нужно строить две АЭС одну рядом с другой, предложил объединить энергетические проекты и построить вместе одну АЭС. Как мы видим из теперь уже рассекреченных отчетов, Кубилюс подтвердил, что заинтересован в рассмотрении этого вопроса, и выразил свои опасения, что чувствует некоторое давление со стороны России, которая предлагает покупать свою электроэнергию. Лукашенко также выразил опасения и рассказал о проблемах в отношениях с российской компанией Inter Rao.





В тот же самый год состоялись встречи Кубилюса с премьером Беларуси Сидорским. Там также шла речь о вопросах, связанных со строительством АЭС. Так что эти документы говорят о том, что в 2009—2010 годах, т. е. когда только планировалось строительство атомных электростанций — Висагинской и Белорусской —, тогдашнюю власть Литвы и власть Беларуси связывала взаимная любовь: белорусы хотели участвовать в строительстве Висагинской АЭС, а литовцы относились с терпимостью к строительству Белорусской АЭС. В противном случае, наверное, выдвигались бы требования, как с одной, так и с другой стороны относительно расстояний до АЭС», — сказал редакции член парламент ой Комиссии по энергетике Артурас Скарджюс.





Сегодня тогдашние власти Литвы и конкретно премьера Кубилюса критики пытаются упрекнуть в том, что тогда он молчал и соглашался, а как только в самой Литве проект Висагинской АЭС на референдуме был заблокирован, то начались нападки на белорусский проект. Ошибка или умысел? – вот в чем вопрос.





Пророссийские СМИ пытаются преподать ситуацию как заинтересованность и умысел.





«Только сейчас из отчетов о встречах Кубилюса с представителями власти Белоруссии, которые рассекречены, можно увидеть, о чем Кубилюс разговаривал на встречах с Лукашенко и Сидорским. Я не знаю, о чем тогда думал Кубилюс, но сегодня последствия печальные — из-за бездействия бывшего правительства Кубилюса рядом с Литвой, рядом с Вильнюсом появится АЭС», — сказал депутат Скардзжюс.





По его словам, Кубилюс, еще будучи премьером, ездил с «элитой» консерваторов в велопоход и посещал место строительства Белорусской АЭС. «Уже тогда нужно было блокировать, смотреть на все конвенции, расстояния. Или здесь было такое слепое желание построить реактор Hitachi в Висагинасе, что было неважно, что делают белорусы? Это вопрос, на который должен ответить Кубилюс», — говорит Скарджюс.





По его словам, Кубилюсу придется еще «сто лет сожалеть по поводу Белорусской АЭС». «Лукашенко предлагал построить одну, общую АЭС, но было решено, что они одобряют строительство нашей АЭС, а мы — их. Именно на этом и основано бездействие власти Кубилюса», — уверен член Комиссии по энергетике.





Он считает, что бездействие власти Кубилюса в начале строительства Белорусской АЭС может быть связано со слепым желанием бывшего лидера консерватора нажиться на реакторе Hitachi — на этом строительстве. По словам Скарджюса, у него сложилось такое мнение и после дальнейших действий.





«Когда Кубилюс потерял власть в 2012 году, те же самые представители Hitachi снизили стоимость реактора на миллиард литов. Это было сказано в Сейме, на встрече представителей Комиссии по энергетике с представителями Hitachi. Так что из-за такого снижения цены могут возникнуть разные мысли», — сказал он.





«Видимо, власть Кубилюса так хотела построить этот реактор Hitachi в Литве, что ей было все равно, что делают белорусы. А сейчас они называют это стратегической угрозой, чуть ли не атомной бомбой для Литвы», — утверждал парламентарий.





Базируясь на выводах и домыслах, в Литве начинается кампания дискредитации одного из самых активных критиков строительства Белорусской АЭС. Недавно местные СМИ даже нашли в Беларуси энергетический бизнес его сына и обвинил в личной заинтересованности в этом вопросе, так как бизнес сына связан с проектами в области альтернативной энергетики – бизнес на солнечных батареях.





Сам Андрюс Кубилюс после попытки «разоблачения» коротким постом в Фейсбуке отверг все обвинения.





Кампания дискредитации, как несложно догадаться, связана с тем, что именно Литва занимает самую жесткую позицию по поводу БелАЭС, однозначно заявив, что АЭС в 50 километрах от Вильнюса неприемлема и потом поставки электроэнергии с нее будут бойкотироваться. Не ограничившись словами, Минэнергетики Литвы уже приступило к реализации проекта по отключению электросетей страны от энергосистемы Беларуси и бывших советских стран и подключению их к европейской сети. Также Литва демонтируют самую мощную высоковольтную линию, которая соединяет Игналинскую АЭС с Беларусью – ЛЭП 750 кВ.





Таким образом, Беларусь оказалась в ситуации, когда электроэнергию с БелАЭС, построенной по российскому проекту и за российский кредит, просто некому продавать. С учетом того, что в энергетике Беларуси только-только прошла масштабная модернизация, БелАЭС вообще может оказаться пятым колесом в телеге. И кто-то вдруг решил, что во всем виноват Кубилюс...