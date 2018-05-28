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Белорусы о чиновниках-взяточниках: На их стороне закон, потому и берут

В 2017 году в Беларуси за коррупцию было осуждено почти 800 чиновников и управленцев.

При этом количество выявленных коррупционных преступлений продолжает увеличиваться. За январь – апрель этого года в Беларуси пресекли 940 таких преступлений.

Intex-press спросила у жителей Барановичей, почему чиновники не боятся наказания и берут откаты и «деньги в конвертах».




18:02 28/05/2018






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