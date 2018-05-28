Белорусы о чиновниках-взяточниках: На их стороне закон, потому и берут
В 2017 году в Беларуси за коррупцию было осуждено почти 800 чиновников и управленцев.
При этом количество выявленных коррупционных преступлений продолжает увеличиваться. За январь – апрель этого года в Беларуси пресекли 940 таких преступлений.
Intex-press спросила у жителей Барановичей, почему чиновники не боятся наказания и берут откаты и «деньги в конвертах».
18:02 28/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.