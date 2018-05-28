Белорусские правозащитники поддержали акцию #FreeSentsov
Правозащитники Правозащитного центра "Весна" 28 мая 2018 г. присоединились к глобальной акции #FreeSentsov, которая организована с целью привлечь внимание к судьбе осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова.
14 мая 2018 года, заключенный колонии "Белый медведь" Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинцев, которые на данный момент по политическим причинам находятся под арестом в России. При этом украинский политзаключенный не требует собственного освобождения, передает ПЦ "Вясна".
правозащитники "Весны"
Глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий призывает неравнодушных присоединиться к компании #FreeSentsov: "Уж как пятый год украинский кинорежиссер Олег Сенцов находится в заключении. Имея четкую проукраинскую позицию, он стал жертвой конфликта между Россией и Украиной, в результате которого его родина - Крым был захвачен российским государством. Последние годы Олег Сенцов находится в одной из самых суровых по климатическим и по условиям содержания колоний России.
Мы, правозащитники, решительно требуем его освобождения. Считаем недопустимым то, что в ходе глобальных политических и военных конфликтов страдают люди с активной гражданской позицией. Его преследование является немотивированным и явно политическим. Мы призываем российские власти немедленно освободить Олега Сенцова. И призываем активистов других неправительственных белорусских организаций, всех неравнодушных граждан поддержать международную кампанию за освобождение Олега Сенцова".
Напомним, Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 российскими правоохранительными органами. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 г. российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Акции в поддержку освобождения режиссера Олега Сенцова проходят во многих странах. Опубликовав фото в социальных сетях с хэштегом #FreeSentsov, можно еще раз напомнить российским властям, что люди из разных уголков мира борются за его освобождение!
17:37 28/05/2018
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