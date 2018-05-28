Белорусские правозащитники поддержали акцию #FreeSentsov

14 мая 2018 года, заключенный колонии "Белый медведь" Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинцев, которые на данный момент по политическим причинам находятся под арестом в России. При этом украинский политзаключенный не требует собственного освобождения, передает ПЦ " Вясна ".





правозащитники "Весны"





Глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий призывает неравнодушных присоединиться к компании #FreeSentsov: "Уж как пятый год украинский кинорежиссер Олег Сенцов находится в заключении. Имея четкую проукраинскую позицию, он стал жертвой конфликта между Россией и Украиной, в результате которого его родина - Крым был захвачен российским государством. Последние годы Олег Сенцов находится в одной из самых суровых по климатическим и по условиям содержания колоний России.





Мы, правозащитники, решительно требуем его освобождения. Считаем недопустимым то, что в ходе глобальных политических и военных конфликтов страдают люди с активной гражданской позицией. Его преследование является немотивированным и явно политическим. Мы призываем российские власти немедленно освободить Олега Сенцова. И призываем активистов других неправительственных белорусских организаций, всех неравнодушных граждан поддержать международную кампанию за освобождение Олега Сенцова".









Напомним, Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 российскими правоохранительными органами. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 г. российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.





Акции в поддержку освобождения режиссера Олега Сенцова проходят во многих странах. Опубликовав фото в социальных сетях с хэштегом #FreeSentsov, можно еще раз напомнить российским властям, что люди из разных уголков мира борются за его освобождение!