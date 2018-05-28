Напомним, что в феврале текущего года бывшего гендиректора БПЦ за получение рекордных для Беларуси взяток и хищение на общую сумму почти 3,5 млн. долларов, наказали 6 годами лишения свободы с конфискацией всего имущества . Вместе с ним осудили и взяткодателя – менеджера по продажам компании Tieto Latvia SIA гражданина Латвии Никиту Мелниковса. Его признан виновным в даче взятки в крупном размере и приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Мелниковс признался в том, что в 2010-2016 годах передал Зубареву за лоббирование интересов латвийской компании 2 млн. 262 тыс. евро. Не из рук в руки, а путем перечисления на банковские счета офшорной фирмы ITI Corporation, которую Зубарев зарегистрировал в Шотландии. Счета находились в банках Латвии и Кипра, а управлял ими гендиректор БПЦ дистанционно. Деньги приходили поэтапно, за якобы оказанные Зубаревым консалтинговые услуги.





Публикации по судебному разбирательству дела Зубарева и Мелниковса не остались без внимания латвийских СМИ, которые стали задавать неудобные вопросы руководству Tieto Latvia SIA. Ведь не мог рядовой менеджер без ведома первых лиц компании отдавать распоряжения бухгалтеру о перечислении огромных сумм на счет офшорной компании? И еще один существенный момент. Мелниковса сотрудники КГБ задержали в Минске летом 2016 года. Неужели в компании не знали, что с ним случилось?





«В компании несколько месяцев назад появился новый председатель правления - Валерия Варна. Она от интервью отказалась и утверждает, что о скандале в Беларуси ничего не знает: «Об этом может давать комментарии только руководство концерна в Финляндии». В Генпрокуратуре Латвии и в Госполиции от комментариев по поводу этого дела отказались. Посольство Латвии в Беларуси также ход дела не комментирует»,-- сообщал сайт Kriminal.lv





Затем на сайте Tieto Latvia SIA появился пресс-релиз появился пресс-релиз. В нем сообщалось, что обвиняемый больше не их сотрудник, а компания работает над получением «официальной достоверной информации посредством собственного независимого аудита и сотрудничества с властями». Также было заявлено о проведении независимого расследования «относительно возможного злоупотребления активами компании в Tieto Latvia». Этот пресс-релиз был опубликован 31 января. После оглашения 9 февраля приговора Зуб ву и Мелниковсу на сайте появился еще один, сообщавший о внутреннем расследовании, но его позже удалили. Чем это расследование завершилось (или оно еще продолжается?), пока неизвестно.





Важно отметить, что Tieto Latvia, сотрудником которой был Никита Мелниковс, является «дочкой» финской компании Tieto, которая занимается разработкой компьютерных программ и информационных систем. Более 14 тыс. специалистов этой компании работают в 20 странах мира, ежегодный оборот составляет около 1,5 млрд. евро. Для таких структур любые скандалы, тем более – коррупционные, серьезно бьют по репутации. Так что скандал получился международным…





…с продолжением в Великобритании





Тему подхватила старейшая (основана в 1783 году) газета The Herald (Шотландия) , усмотревшая в коррупционном деле Геннадия Зубарева серьезную для Великобритании проблему с отмывкой «грязных» денег , в том числе коррупционных, через офшорные компании-пустышки. Таковой в деле Зубарева, напомним, выступила ITI Corporation, которая была зарегистрирована в Шотландии.









Вот здесь была зарегистрирована фирма Зуборева





Издание сообщает: «Власти Соединенного Королевства выразили озабоченность по поводу существования фирм, организованных по схеме Scottish Limited Partnership (шотландское ограниченное партнерство, SLP), поскольку они связаны с большим количеством «грязных» денег». В качестве одного из примеров SLP упоминается замешанная в латвийско-белорусском коррупционном скандале ITI Corporation.





The Herald сообщает, что эта фирма была создана базирующейся в Дублине (Ирландия) компанией Trinity Services, которая специализируется на создании предприятий. Ее партнеры -- два непрозрачных бизнеса, которые по бумагам находятся в Белизе (маленькая страна в Центральной Америке), пишет издание. ITI Corporation была зарегистрирована в Эдинбурге в квартире на ул. Монтгомери, как и тысячи других компаний. Фирма прекратила свое существование в ноябре 2017 года, так и не подав ни одного отчета и не подчинившись законам Соединенного Королевства, согласно которым до августа прошлого года необходимо было назвать бенефициара. (Бенефициар, к месту заметить, в это время находился в СИЗО КГБ).





The Herald отмечает, что такого рода ситуации происходят благодаря старому шотландскому закону, который позволяет создавать полностью анонимный бизнес по схеме SLP, и потом открывать счета, например, в банках Латвии.





Репортер издания обратился в финскую компанию Tieto за комментариями, но ответа не получил. Он отмечает позитивную реакцию латвийского парламента, который 26 апреля одобрил продвигаемые в срочном порядке поправки, запрещающие зарегистрированным в стране банкам сотрудничать с компаниями-«пустышками» и обслуживать их счета.





И это еще не все, появились очередные…





…основания для скандала в США и ФРГ





25 мая в суде Московского района Минска начался второй процесс по делу Геннадия Зубарева . Он снова обвиняется по ч.3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Рассматривается всего один эпизод на общую сумму 120 тыс. долларов, которые Зубарев получил в 2004-2006 годах по старой схеме: безналом на счет его фирмы в банке Citadele (Латвия) якобы за оказанные консалтинговые услуги. На самом деле это были взятки за лоббирование интересов компании NCR GmbH (ФРГ), выразившихся в заключении от имени БПЦ договоров на приобретение банкоматов марки NCR, расходных материалов и запасных частей.





Зубарев свою вину полностью признал. Правда, имя взяткодателя он назвать не смог, поэтому в материалах дела тот назван «неустановленным лицом». А фабула дела такова. Летом 2004 года в Москве Зубарев договорился с представителем иностранной компании за взятки заключать договора. Взяточный процент от каждой сделки перечислялся на его счет. В обвинении отмечается, что деньги перечислялись со «счетов иностранных компаний, открытых в банковских учреждениях США и ФРГ». Следует пояснить, что NCR GmbH (ФРГ) является «дочкой» известной корпорации по производству банкоматов и другого оборудования -- NCR (National Cash Register), штаб-квартира которой находится в США. Взятки, еще раз отметим, Зубареву перечислялись из ФРГ и США. У руководства NCR имеются все основания для проведения внутреннего расследования, чтобы поискать ответ на вопрос: кто из ее сотрудников вступил в преступный коррупционный сговор с белорусским топ-менеджером и платил взятки активами корпорации?





… Вряд ли сам Геннадий Зубарев предполагал, что его дело выйдет за пределы Беларуси и зацепит по цепочке Латвию, Финляндию, Великобританию, Россию, ФРГ и США. Всего один человек вывел белорусскую коррупцию на международный уровень. Не считая КГБ, у которого роль в этой истории была исключительно техническая.





Фото «БелГазеты» и The Herald



