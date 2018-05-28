В заседании, которое проходило 25-26 мая в Санкт-Петербурге, приняли участие делегации левоцентристских политических партий из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Казахстана и Кыргызстана.





Беларусь на встрече представлял Статкевич. Его «Народная Громада» - единственная белорусская партия, входящая в Социалистический интернационал.





В Петербург Статкевич приехал с женой Мариной Адамович. По словам политика, она начала получать личные приглашения на встречи СИ после одной из речей Марины Адамович, когда сам он был арестован. Но ее присутствие имело и другую мотивацию.





«Мне рискованно путешествовать одному. Были случаи - то на границе останавливаои, то наручники, а здесь можно было вообще попасть в непредвиденную ситуацию. Поэтому это и для безопасности, чтобы я не попал в ситуацию без свидетелей», - рассказал Николай Статкевич.









В этой же встрече принимал участие и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Его партия в 2014 году единогласно поддержала аннексию Крыма.





Сам он вошел в санкционный список ЕС, США, Канады, Австралии и Швейцарии в связи с войной в Украине. В 2015 году его включили в санкционный список и сами украинцы, что Миронов воспринял, по его словам, «не без гордости».





По словам Николая Статкевича, это не первый случай, когда в одной структуре работают партии стран, которые находятся в стадии конфликта. Сам он не видит проблемы в таком обществе.





«Долгое время в комитете работают партии Азербайджана и Армении, у которых конфликт из-за Нагорного Карабаха. Знаете, раньше были споры у Израильской партии труда и Организации освобождения Палестины, но потом они научились приходить к совместным решениям. В том и ценность этой площадки, что руководители стран в конфликте имеют возможность высказываться и, возможно, лучше понять друг друга», - сказал Статкевич в интервью Свабодзе





Украинцы, кстати, в этом году не принимали участия во встрече комитета в Петербурге. Но украинская тематика там все же прозвучала. По инициативе Николая Статкевича комитет обратился к Владимиру Путину и Петру Порошенко с просьбой «содействовать обмену украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах, на российских граждан, находящихся в украинских тюрьмах, по принципу "всех на всех"».





«Для меня это близкая тема. Я понимаю, что такое заключение, что такое страдания, в том числе и близких людей. Пришлось вести обсуждение текста, но мы пришли к пониманию, так как это гуманитарная проблема. "Справедливая Россия" также поддержала это обращение», - сказал председатель «Народной Громады».





В итоговой декларации комитета участники встречи вспомнили и Беларусь. Они выразили озабоченность в связи с «непрекращающимся давлением на представителей гражданского общества в Беларуси, включая партию "Народная Громада", профсоюз РЭП и другие демократические организации.





«Призываем власти этой страны прекратить всякий гнет по политическим мотивам и освободить всех политических заключенных. Мы также призываем белорусские власти обеспечить большую прозрачность как самого процесса голосования, так и механизма подсчета голосов», - говорится в обращении СИ.





Декларацию поддержала и партия «Справедливая Россия». По словам Николая Статкевича, партия Миронова пообещала включить в текст резолюции в ходе встречи СИ в Женеве упоминания о преследовании журналистов в Беларуси и блокировке сайта Хартия'97.





«Лучше говорить, чем воевать. Чтобы спасти заложников, ведут переговоры. Человеческое и звериное свойственно разным людям. Если есть возможность, надо искать взаимопонимание», - говорит Статкевич.





Как сообщается на сайте «Справедливой России», «участники заседания обсудили продвижение общей стратегии укрепления социал-демократии в регионе; развитие демократии и ее институтов в регионе; вклад СИ как «движения за мир» в урегулировании и предупреждении конфликтов.



