Случак спрашивал, когда появится полноценная белорусскоязычная версия сайта райисполкома.





Председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха объяснил, что контент на белорусском языке уже существует — правда, создается он веб-переводчиком от «Яндекса». Но запланирована модернизация сайта. Тогда он перейдет на такой же машинный перевод, но от «Гугла».









Степан Чечуха убежден, что такая инновация обеспечит более качественный перевод, пишет nn.by







