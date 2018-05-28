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Глава Глусского района о белорусской версии сайта: Для более качественного перевода перейдем с "Яндекс.Переводчика" на "Гугл.Транслейт"

Общественный активист Игорь Случак опубликовал в фейсбуке ответ, который он получил от властей Глуска.

Случак спрашивал, когда появится полноценная белорусскоязычная версия сайта райисполкома.

Председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха объяснил, что контент на белорусском языке уже существует — правда, создается он веб-переводчиком от «Яндекса». Но запланирована модернизация сайта. Тогда он перейдет на такой же машинный перевод, но от «Гугла».


Степан Чечуха убежден, что такая инновация обеспечит более качественный перевод, пишет nn.by



14:50 28/05/2018






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