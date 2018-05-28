День пограничника: Лукашенко с сыновьями принимает поздравления
Семью Лукашенко в понедельник можно поздравить с Днем пограничника — и сам глава государства, и его старшие сыновья служили в пограничных войсках.
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Лукашенко с сыновьями на площади Победы 9 мая 2018 года, фото ©REUTERS/Vasily Fedosenko/Pool
День пограничника отмечают в Беларуси 28 мая. Отметить этот день могут не только тысячи ныне служащих пограничников, но и те, кто проходил срочную службу в этом виде войск. Среди таких — и семья Лукашенко.
Как служил Лукашенко
Александр Лукашенко начал служить в 1975 году — после получения высшего образования. Два года он был инструктором политического отдела войсковой части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте. По данным некоторых СМИ, будущему президенту предлагали оставаться в армии, однако он принял решение отказаться.
К слову, в середине 80-х Лукашенко вновь прошел службу — на этот раз в мотострелковых войсках.
Сыновья могли и не служить
Старшие сыновья Лукашенко, Виктор и Дмитрий, оканчивали факультет международных отношений БГУ — там есть военная кафедра. Известно, что Виктор Лукашенко уже по окончании вуза имел звание лейтенанта, однако решил пойти в армию.
Виктор Лукашенко служил в подразделении, занимавшемся борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой. Позже в этом же подразделении проходил службу и средний сын главы государства Дмитрий — в 2003 году. О том, как проходила его служба, был сделан специальный сюжет — его показывали по БТ и НТВ.
Источник: sputnik.by
14:37 28/05/2018
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