Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

День пограничника: Лукашенко с сыновьями принимает поздравления

Семью Лукашенко в понедельник можно поздравить с Днем пограничника — и сам глава государства, и его старшие сыновья служили в пограничных войсках.
1 из 2
Лукашенко с сыновьями на площади Победы 9 мая 2018 года, фото ©REUTERS/Vasily Fedosenko/Pool
День пограничника отмечают в Беларуси 28 мая. Отметить этот день могут не только тысячи ныне служащих пограничников, но и те, кто проходил срочную службу в этом виде войск. Среди таких — и семья Лукашенко.

Как служил Лукашенко

Александр Лукашенко начал служить в 1975 году — после получения высшего образования. Два года он был инструктором политического отдела войсковой части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте. По данным некоторых СМИ, будущему президенту предлагали оставаться в армии, однако он принял решение отказаться.

К слову, в середине 80-х Лукашенко вновь прошел службу — на этот раз в мотострелковых войсках. 


Сыновья могли и не служить

Старшие сыновья Лукашенко, Виктор и Дмитрий, оканчивали факультет международных отношений БГУ — там есть военная кафедра. Известно, что Виктор Лукашенко уже по окончании вуза имел звание лейтенанта, однако решил пойти в армию.

Виктор Лукашенко служил в подразделении, занимавшемся борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой. Позже в этом же подразделении проходил службу и средний сын главы государства Дмитрий — в 2003 году. О том, как проходила его служба, был сделан специальный сюжет — его показывали по БТ и НТВ.

Источник: sputnik.by
14:37 28/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё