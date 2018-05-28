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ЕС призывает Венесуэлу провести новые президентские выборы

В Венесуэле должны пройти новые президентские выборы в соответствии с демократическими стандартами и конституционным порядком. Об этом говорится в заявлении Европейского совета ЕС, опубликованном 28 мая на сайте ведомства.

В ЕС подчеркнули, что проведенные 20 мая выборы в стране "не пользовались доверием, так как избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий проведения всеобщих и демократических выборов".

В заявлении говорится, что новые выборы президента Венесуэлы должны пройти в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы. Также в ведомстве пообещали ввести санкции против лиц, которые "наносят ущерб венесуэльскому населению".

"ЕС глубоко обеспокоен насущными гуманитарными потребностями населения, в том числе многих граждан Европы, проживающих в стране. Ухудшающийся кризис вызывает массовую миграцию, которая создает проблемы для принимающих общин и региональной стабильности. ЕС призывает правительство Венесуэлы принять немедленные меры для смягчения последствий кризиса", – сказано в заявлении.

20 мая в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным ЦИК, за действующего президента страны Николаса Мадуро проголосовало 68% избирателей, за его ближайшего соперника, лидера партии "Прогрессивный авангард" Анри Фалькона, – втрое меньше. Оппозиция заявила, что в ходе голосования зафиксированы многочисленные нарушения.

За два дня до выборов, 18 мая, в США заявили, что Мадуро причастен к наркоторговле. 

Мадуро руководит страной с апреля 2013 года. В 2017 году в Венесуэле прошли десятки антиправительственных массовых акций протеста, во время которых погибло более 100 человек, пишет gordonua.com


14:07 28/05/2018






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