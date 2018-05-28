ЕС призывает Венесуэлу провести новые президентские выборы

В ЕС подчеркнули, что проведенные 20 мая выборы в стране "не пользовались доверием, так как избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий проведения всеобщих и демократических выборов".





В заявлении говорится, что новые выборы президента Венесуэлы должны пройти в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы. Также в ведомстве пообещали ввести санкции против лиц, которые "наносят ущерб венесуэльскому населению".





"ЕС глубоко обеспокоен насущными гуманитарными потребностями населения, в том числе многих граждан Европы, проживающих в стране. Ухудшающийся кризис вызывает массовую миграцию, которая создает проблемы для принимающих общин и региональной стабильности. ЕС призывает правительство Венесуэлы принять немедленные меры для смягчения последствий кризиса", – сказано в заявлении.





20 мая в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным ЦИК, за действующего президента страны Николаса Мадуро проголосовало 68% избирателей, за его ближайшего соперника, лидера партии "Прогрессивный авангард" Анри Фалькона, – втрое меньше. Оппозиция заявила, что в ходе голосования зафиксированы многочисленные нарушения.





За два дня до выборов, 18 мая, в США заявили, что Мадуро причастен к наркоторговле.





Мадуро руководит страной с апреля 2013 года. В 2017 году в Венесуэле прошли десятки антиправительственных массовых акций протеста, во время которых погибло более 100 человек, пишет gordonua.com



