Сергей Скребец: «Бороться с такой структурой как КГБ на партийных выборах очень сложно"
Политик и бывший бизнесмен Сергей Скребец считает, что КГБ хочет развалить Объединенную гражданскую партию, поэтому активно продвигает на пост председателя своего кандидата.
Кстати, самого Скребца исключают из ОГП. Случилось это после того, как он заявил о своем желании баллотироваться на пост председателя.
«Обнаружилось, что в интервью 2016 года Сергей Скребец назвал себя руководителем незарегистрированной социал-демократической партии «Свобода», -- говорят в ОГП. -- Мы уточнили, действительно ли он позиционирует себя как руководитель этой организации. Он подтвердил данный факт. Человек не может быть членом Объединенной гражданской партии и одновременно состоять в другой политической организации. Даже если эта организация не зарегистрирована, но позиционирует себя как политическая структура, – этого достаточно, чтобы четко заявить: Сергей Скребец, являясь руководителем социал-демократической партии «Свобода», не может выдвигаться на пост председателя и состоять в Объединенной гражданской партии»
-- Сергей, а вы так красиво рассказывали о том, что если станете председателем партии, то позовете к себе замами своих конкурентов! Почему вы вообще решили поучаствовать в борьбе за кресло председателя ОГП?
-- Подумал, скоро будут президентские выборы, и было бы неплохо потренироваться на честных и справедливых выборах, проверить свой рейтинг. Поэтому и заявился. Решил выступить перед народом в регионах, зажечь массы. Тем более что там не особенно присматриваются к партийной принадлежности. Просто некоторые политики, как блуждающие форварды, чуть ли не каждый год меняют партии, но при этом позиционируют себя оппозиционерами.
-- Так вы успели зажечь чьи-то сердца в регионах? Или до поездок по отчетно-выборным конференциям дело не дошло?
-- Нет, мне сразу на старте крылья обрезали. Только заявился и моментально сняли.
Хотя я был членом ОГП, мне сказали, что по уставу партии нельзя в двух партиях состоять.
-- А почему вы не пытаетесь зарегистрировать социал-демократическую партию «Свобода»? Например, оргкомитет по созданию «БХД» штурмует суды, добивается официальной регистрации…
-- А мы принципиально не идем на регистрацию, чтобы не сдавать своих членов. Иначе начнется отстрел людей: кого-то с работы уволят, кому-то контракт не продлят, кому-то штраф выпишут. В любом случае, к сторонникам партии будет самое пристальное внимание. Поэтому, как и положено при диктаторском режиме, мы ведем подпольную деятельность.
-- Сергей, а как вы в целом сегодня оцениваете партийное движение?
-- Политическое поле полностью зачищено. Все э нимают. В таких условиях, конечно, хорошо было бы объединиться всем умным и желающим перемен, определиться с единым кандидатом, сильным лидером. Но избрать единого вряд ли удастся.
Не так давно поменялось руководство у социал-демократов, в партии БНФ, и практически везде у штурвала есть люди, которые стучат, куда надо. Сейчас взялись на Лебедько и ОГП – так сказать, последний оплот оппозиции. Если председателем партии сделают Анну Канопацкую – все, на мой взгляд, партию можно закрывать!
-- И ведь дело совсем не в лидерских качествах Анны. Просто она слишком уязвима.
-- Конечно, у нее папа – известный бизнесмен, двое детей. Поэтому на Анну Канопацкую очень просто оказать давление. На нее можно запросто воздействовать через отца. Не думаю, что Анна готова настолько рисковать семейным бизнесом…
Бороться с такой структурой, как КГБ – на партийных выборах очень сложно…
"Белорусский партизан"
12:56 28/05/2018
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