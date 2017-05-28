Как сообщается на сайте www.bnknews.org, список был создан на основе данных белорусских правозащитников, а также активистов демократических организаций. Каждый его фигурант, по утверждению сторонников Статкевича-Санникова-Некляева, принимал участие в репрессиях против мирных демонстрантов и журналистов в феврале — мае 2017 года.









Упомянутые в списке лица избивали и задерживали людей, лгали в судах и подвергали пыткам участников протестов, отправляли в тюрьмы и приговаривали к выплате огромных штрафов, а также запушивали и врали с экранов телевизоров и со страниц официальных газет.





Сотрудники милиции и спецслужб

#1#





Судьи

#2#





БНК подчеркивает, что список пока неполный. Если у вас есть документальное подтверждение участия в репрессиях не упомянутого в списке лица, вы можете помочь дополнить этот список, связавшись с представителями БНК.











