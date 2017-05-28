"Черный список" весны-2017: активисты назвали имена виновных в репрессиях милиционеров и судей
В список вошли более 250 судей, сотрудников милиции и спецслужб, которые участвовали в подавлении народных протестов.
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Как сообщается на сайте www.bnknews.org, список был создан на основе данных белорусских правозащитников, а также активистов демократических организаций. Каждый его фигурант, по утверждению сторонников Статкевича-Санникова-Некляева, принимал участие в репрессиях против мирных демонстрантов и журналистов в феврале — мае 2017 года.
Упомянутые в списке лица избивали и задерживали людей, лгали в судах и подвергали пыткам участников протестов, отправляли в тюрьмы и приговаривали к выплате огромных штрафов, а также запушивали и врали с экранов телевизоров и со страниц официальных газет.
Сотрудники милиции и спецслужб
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Судьи
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БНК подчеркивает, что список пока неполный. Если у вас есть документальное подтверждение участия в репрессиях не упомянутого в списке лица, вы можете помочь дополнить этот список, связавшись с представителями БНК.
"Белорусский партизан"
10:25 28/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.