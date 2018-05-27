Священнический призыв: вы хотите, как в Украине?

Однако последние годы в Украине отметились не только боевыми действиями, но и рядом демократических преобразований, в том числе и в религиозной сфере.









В Беларуси Православная и Католическая Церкви каждый год посылают на утверждение президенту списки тех, кому они хотели бы предоставить отсрочку от прохождения срочной военной службы. В этом году, что-то пошло не так и священников с семинаристами начали массово призывать в военкоматы.





В результате понадобились официальные и экстренные обращения к главе государства, сбор подписей к Минобороны, но воз пока и ныне там. А как же с этим в Украине?





В Украине служба в армии регулируется Законом «О воинском долге и воинской службе» от 1992 года, последние изменения в который были внесены уже в 2018 году. Интересующие нас моменты находятся в статье 17.





В частности, в пункте 8 читаем: «Отсрочка от призыва на срочную военную службу для получения образования на весь период обучения предоставляется гражданам призывного возраста, которые учатся: … в средних или высших духовных учебных заведениях с дневной формой обучения».





А пункт 13 гласит: «Отсрочка от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности предоставляется таким гражданам призывного возраста: … священнослужителям, которые закончили высшие или средние духовные учебные заведения и занимают должность в религиозных организациях, действующих по уставу (положению), зарегистрированным в установленном порядке, — на время исполнения обязанностей священнослужителя».









Как видим, украинский закон распространяется и на семинаристов, и на молодых священников на период несения священнической службы. Никаких списков никому не надо отправлять. Не надо организовывать коллективные обращения или писать официальные письма. Все делается просто по закону.





Но мы же не хотим, чтобы было, как в Украине?