Зенон Позняк добивается запрета маршей шовинистов в польской Гайновке

В краковской конференции приняли участие ученые, ветераны польского антикоммунистического подполья, диссиденты из постсоветских стран - Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Литвы, Чечни.





Беларусь на ней представляли руководители Консервативно-христианской партии БНФ. По инициативе лидера партии Зенона Позняка конференция приняла «Обращение ко всем польским патриотам и местным властям в связи с маршаем памяти «проклятых солдат» и деятельности Ромуальда Райса« Бурого». Этот командир одного из отделов послевоенного польского антикоммунистического подполья несет ответственность за массовые убийства белорусов Белостока.





«Обращаемся к польским местным властям и к польским патриотам, чтобы сегодня лица, в искренности намерений и патриотизме которых мы не сомневаемся, защищая память о "проклятых солдатах ", согласовывали это с правом, с общим интересам и справедливым подходом. Не позволяли, не проводили так называемых "маршей" Бурого" и не участвовали в них, руководствуясь государственными интересами нынешней Польши, которые сегодня базируются на снижении уровня негативных эмоций между польским и белорусским народами, и развитии сотрудничества, основанного на доверии», - говорится в резолюции.









Свобода обратилась за комментарием к председателю КХП-БНФ Зенону Позняку.





- Зенон Станиславович, можно понять эмоции белорусов, но это все же польское государство, они решают, какие марши проводить, а какие нет. Это ли дело белорусского политика?





- Это дело имеет признаки геноцида. Что бы ни происходило, скажем, в Сирии, Чечне, Крыму или Палестине, всегда мы говорим о справедливость и правах человека. Это элементарная вещь, этим живет наша цивилизация.





Здесь присутствует не только белорусский интерес. Нарушены правовые нормы, европейские и христианские ценности. За такие действия должна была быть кара и скорбь потомков, чтобы таких случаев больше никогда не было. Это в первую очередь важно для Польши, и не менее важно - для Беларуси. Без примирения эта язва будет вечно болеть. Даже после смены поколений будут выходить на поверхность старые демоны, если их начнут будить провокационными маршами на могилах жертв и славить убийц. И могут начаться новые конфликты. Поэтому нужно закрыть этот вопрос. Иначе им станет управлять агентура чужой страны, и известно какой.





- Сторонники маршей говорят, что история была сложная, что это война, на которой случаются и жертвы среди мирных людей. Ныне Польша демократическая, и эти марши не нарушают законов.





Мне иногда говорят: а какой же это геноцид -- убили только каких-либо 80 или 100 человек. Но убили за то, что это были белорусы, сожгли их деревни и людей в домах. К таким действиям должен быть и нравственный, и правовой подход. Не все меряется количеством убитых. Даже когда убили одного человека за то, что он еврей или белорус - это есть преступление с мотивом национальной нетерпимости, подлежащее наказанию. А тут же массовое убийство.





Чтобы не возникала ненависть, не возобновлялись конфликты, нужно, чтобы прекратились провокации.



