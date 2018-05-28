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Две Беларуси: одна в телевизоре, а другая в Белстате. В Барановичах люди уже смеются над официальными цифрами о зарплатах

До 500 долларов средней зарплаты, обещанной Лукашенко, далеко – наоборот, она снижается, по данным Белстата.


«Когда мы публикуем информацию о средних зарплатах, все смеются, что это другая Беларусь. Реальные зарплаты – 400-500 рублей», – говорит журналист из Барановичей Руслан Ревяко.


А разница в зарплатах со столицей, по его словам, разжигает вражду с минчанами. Подробнее об этом, о «Минском диалоге», о новых президентских сроках для Лукашенко и Путина, а также о том, почему президент Литвы не может позволить себе купить коттедж под Барановичами – в полном выпуске программы Белсата «Размова» Всеволода Стебурако с Русланом Ревяко и политическим аналитиком Павлюком Быковским.





07:59 28/05/2018






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