В Колумбии состоится второй тур президентских выборов

Отмечается, что ни один из кандидатов не побеждает. По данным национального избирательного совета лидируют Иван Дуке и Густаво Петро.





После подсчета 94,42% бюллетеней, за Дуке отдано 39,15% голосов, за Петро 25,08%.





Напомним, для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% плюс один голосов. Второй тур выборов намечен на 17 июня.





Ранее сообщалось, что президентские выборы в Колумбии могут решить дальнейшую судьбу мирного соглашения страны с группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC).