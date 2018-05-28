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В Колумбии состоится второй тур президентских выборов

В Колумбии завершился первый тур выборов президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что ни один из кандидатов не побеждает. По данным национального избирательного совета лидируют Иван Дуке и Густаво Петро.

После подсчета 94,42% бюллетеней, за Дуке отдано 39,15% голосов, за Петро 25,08%.

Напомним, для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% плюс один голосов. Второй тур выборов намечен на 17 июня.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Колумбии могут решить дальнейшую судьбу мирного соглашения страны с группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC). 
Korrespondent.net
07:09 28/05/2018






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