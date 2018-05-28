В Колумбии состоится второй тур президентских выборов
В Колумбии завершился первый тур выборов президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Отмечается, что ни один из кандидатов не побеждает. По данным национального избирательного совета лидируют Иван Дуке и Густаво Петро.
После подсчета 94,42% бюллетеней, за Дуке отдано 39,15% голосов, за Петро 25,08%.
Напомним, для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% плюс один голосов. Второй тур выборов намечен на 17 июня.
Ранее сообщалось, что президентские выборы в Колумбии могут решить дальнейшую судьбу мирного соглашения страны с группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC).
07:09 28/05/2018
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