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Польша готова платить США за военное присутствие

Варшава готова заплатить два миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США, сообщает Politico со ссылкой на документы министерства обороны Польши.

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиарда долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", − говорится в документах польского военного ведомства.

Отмечается, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

Как пишет издание, в документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено в Белый дом и Конгресс США.

В настоящее время в стране находятся вооруженные силы США и подразделения НАТО, которые размещены на ротационной основе. Они перемещаются между Польшей и прибалтийскими странами.

Напомним, в апреле 2018 года глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши. 

Korrespondent.net
07:04 28/05/2018






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