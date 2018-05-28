Польша готова платить США за военное присутствие

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиарда долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", − говорится в документах польского военного ведомства.





Отмечается, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".





Как пишет издание, в документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено в Белый дом и Конгресс США.





В настоящее время в стране находятся вооруженные силы США и подразделения НАТО, которые размещены на ротационной основе. Они перемещаются между Польшей и прибалтийскими странами.





Напомним, в апреле 2018 года глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши.



