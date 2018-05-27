Однако, несмотря на это, а, может, и благодаря этому люди в Швейцарии живут весьма благополучно.





Совсем иначе обстоит дело в странах Центральной Азии. Тут подавляющее большинство граждан – или правильнее сказать, подданных? – любит своих властителей, умиленно следит за каждым их шагом и по мере сил творит из них кумиров, а то и просто живых богов. Чинопочитание культивируется тут на всех уровнях, президентам приписываются все возможные и невозможные качества, присущие скорее небожителям, чем смертным. Если говорить совсем просто, тут десятилетиями создается и поддерживается культ личности человека, который в данный момент находится у власти.





В этой дружной симфонии восхваления и обожания трудно услышать голос честности и здравомыслия. Да и мало кто рискует подать такой голос – заклюют, объявят врагом народа. Чиновники всех уровней стараются максимально контролировать ситуацию и не допускать даже видимости противодействия власти. Однако таджикская пословица гласит: «Вели дураку принести чалму – он принесет ее вместе с головой». Не в меру ретивые и старательные чиновники часто служат источником разного рода казусов, ляпов и даже конфликтов.





Елбасы с привилегиями





Культ личности правителя в постсоветской Центральной Азии начался в Туркмении: Сапармурат Ниязов получил официальный титул «Туркменбаши» («Отца всех туркмен»), его золотыми статуями был уставлен Ашхабад, в честь Ниязова назывались горы, города, выпускались монеты и так далее. В 2006 году Ниязов умер, но традиции культа личности никуда не ушли из региона - наоборот, они расцвели махровым цветом.





Почтенным и почетным званием «Лидер нации» в Центральной Азии обладают сразу три президента – Назарбаев, Бердымухамедов и Рахмон. Пальму первенства в данном случае следует отдать президенту Казахстана – именно он стал законодателем моды в этом деликатном вопросе.





В 2010 году Нурсултан Назарбаев был провозглашен «елбасы», то есть лидером нации. Нелишне заметить, что почетное звание сопровождается рядом очень серьезных привилегий. Так, на елбасы, в частности, «не распространяется ограничение права быть избранным в Президенты Республики Казахстан». Кроме того, елбасы гарантирована неприкосновенность всех членов его семьи и их имущества, включая банковские счета, даже в случае ухода самого елбасы с поста президента. Тому, кто осмелится осквернить изображения лидера нации или каким-то иным образом его оскорбить, грозит до 3 лет тюрьмы. И, наконец, государственные органы должны согласовывать с елбасы все свои инициативы. Очевидно, что елбасы – это нечто больше, чем просто президент.





Когда этот материал готовился в печать, стало известно о том, что Нурсултан Абишевич может стать пожизненным главой Совета национальной безопасности. Именно за такое решение проголосовали только что депутаты нижней палаты парламента.





Нурсултан Назарбаев. Фото пресс-службы президента Казахстана





Титулу «елбасы» сопутствуют и более мелкие, но не менее приятные детали. Так, Национальный университет обороны носит имя Назарбаева, аэропорт в Астане, проспект в Алма-Ате, существует библиотека его имени, а также школы, названные в его честь. О елбасы снята киноэпопея «Путь лидера», написаны десятки, если не сотни, разных книг, ему поставлено какое-то количество памятников уже при жизни, не говоря уже о прочих знаках внимания со стороны государства и народа. Перефразируя известную римскую поговорку, можно сказать: «Что позволено елбасы, не позволено обычному президенту». Елбасы настолько мудр, что способен решать важнейшие государственные проблемы с помощью простых прибауток. Так, 1 июля 2016 года в ходе совещания по итогам индустриализации страны он выразил мнение, что «Казахстан должен избавиться от анекдотов про ленивых казахов», а также призвал казахстанцев реализовывать узбекскую пословицу: «Чем просто сидеть, лучше просто работать».





Аркадаг на все руки





Не отстает от Казахстана и Туркмения. В том же 2010 году придворные льстецы дали президенту Гурбангулы Бердымухамедову титул «Аркадаг», то есть покровитель. Или, переводя с чиновничьего, наша твердыня, надежда и опора. Он, как в пословице, оказался и швец, и жнец, и на дуде игрец. Бердымухамедов – чрезвычайно разносторонняя личность: он и наездник, и автогонщик, он поет, играет на музыкальных инструментах, сочиняет музыку, не говоря уже о том, что стреляет в цель из любого оружия, исключая разве что межконтинентальные ракеты. У Аркадага необыкновенный талант – писать книги на разные темы, начиная от философских и медицинских и заканчивая текстами по коневодству. Вот лишь малая часть из этих книг. «Имя доброе нетленно» (посвящено его деду Бердымухамеду Аннаеву), «Туркмения – страна здоровых и высокодуховных людей», «Ахалтекинец – наша гордость и слава», «Полет небесных скакунов», «Лекарственные растения Туркменистана» и так далее. По инициативе самого Аркадага в 2009 году из туркменских школ была изъята книга Туркменбаши «Рухнама». Отныне настольными книгами школьников стали книги Бердымухамедова.





Гурбангулы Бердымухамедов. Фото с сайта Kremlin.ru





Вообще, глава Туркмении не упускает возможности продемонстрировать своим подданным, что он находится в прекрасной спортивной форме. Всем памятно его ужасное падение с лошади на скачках. Любой другой президент, конечно, немедленно отправился бы в мир иной. Но не таков Аркадаг. Слегка отлежавшись, он как ни в чем ни бывало продолжает руководить страной. От своего предшественника Туркменбаши Ниязова он взял самое лучшее, в частности, любовь к роскоши: даже огородный инвентарь у Бердымухамедова золотой, в том числе и лейка.





Пешвои миллат – конкурент Всевышнего





Позже всех почетное звание получил президент Таджикистана Рахмон. В 2015 году парламент страны присвоил президенту Рахмону официальный статус Лидера нации «Пешвои миллат», а также титул «Основатель мира и национального единства».





В день присвоения звания депутаты в парламенте читали стихи, посвященные Рахмону. Его сравнивали с Джорджем Вашингтоном, Махатмой Ганди, Джавахарлалом Неру, Ататюрком, Нурсултаном Назарбаевым и Ли Куан Ю. Согласно закону о Лидере нации Рахмон получил ряд привилегий. За ним сохранялось пожизненное право влиять на политику государства – даже после отставки с поста президента. Кроме того, он освобождался от ответственности «за действия в период исполнения полномочий главы государства». Супругу Рахмона предложили объявить «лидером исламских женщин», а его самого местные спортсмены объявили своим Верховным тренером. Дошло до того, что его бывший соперник на президентских выборах Хикматулло Насриддинов предложил выдвинуть Рахмона на Нобелевскую премию мира.





Эмомали Рахмон. Фото с сайта Kremlin.ru





Этим, однако, дело не ограничилось. В Таджикском национальном университете стали читать лекции на тему «Эмомали Рахмон – архитектор нового государства таджиков». Среди студентов объявили конкурс на лучшее сочинение о лидере нации. В честь Рахмона назвали село в Горно-Бадахшанской автономной области, фруктовый сад, посаженный на юге страны, и многое другое. Чиновники высокого уровня полюбили вывешивать на баннерах свои фотографии вместе с президентом. Рахмон, однако, выразил свое недовольство такой фамильярностью. Совместные фото мгновенно исчезли, так что теперь во всех уголках Таджикистана красуются портреты президента в одиночестве.





Если есть президент, должен быть и День президента – примерно так рассудили в Казахстане и Таджикистане. А если есть День президента, то надо справлять его с максимальной помпой. Президентам поют дифирамбы в СМИ, поэты сочиняют стихи, школьники пишут сочинения – в общем, празднуют от души.





Обычный Мирзиёев





Тут стоить вспомнить, что покойного президента Узбекистана Каримова тоже в свое время пытались вознести до небес. Однако этот жесткий, подозрительный и не веривший льстецам человек категорически запретил пошлые проявления «народной любви». Чиновники старательно развешивали в городах и селах Узбекистана портреты Каримова, выставляли баннеры с его цитатами, «творческая» интеллигенция произносила в его честь патетические речи. Но Каримов велел все это пресечь. И с 2007 года проявления народной любви пошли на убыль. Портреты президента исчезли почти отовсюду, да и говорить о нем в стране стали меньше. Правда, это не сделало из Каримова ангела. Да, за все время его правления ему не установили ни одного памятника, однако в стране процветала коррупция и кумовство, а государственный репрессивный аппарат огнем и мечом пресекал всякое инакомыслие.





На общем центральноазиатском фоне нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приятно удивляет многих. Контраст с его коллегами виден невооруженным глазом. Однако пока нет полной ясности, станет ли он современным Ли Куан Ю. В Узбекистане разворачивается оттепель, с которой чиновники не знают, что делать: ждать, пока само сойдет на нет или все-таки по-быстрому менять кожу. Так или иначе, в живые боги Мирзиёева проталкивать пока не решаются, хотя без потемкинских деревень обойтись все еще не удается. Так, хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев к приезду президента срочно возвел теплицы-однодневки. Это, конечно, оказалось чистой показухой. Во-первых, теплицы были расположены рядом с автотрассой. Во-вторых, после отъезда президента саженцы лимонов погибли, тутовник не прижился, семена не дали никаких ростков. Когда журналисты написали об этом, хоким подвергся серьезной критике со стороны премьер-министра Арипова, после чего заверил всех, что он «все понял и глубоко осознал».





Шавкат Мирзиёев. Фото пресс-службы президента Узбекистана





Показательная «порка» министров и хокимов теперь проводится в Узбекистане часто. Сопровождается она обычно раскаянием проштрафившихся и их неловкими попытками оправдаться. Но бывает, что чиновники несут и реальную ответственность. Когда под колесами машины погибла 23-летняя учительница из Самаркандской области Диана Еникеева, которую чиновники вместе с другими учителями отправили на уборку трассы, были уволены заведующий районным отделом народного образования и директор школы, в которой работала погибшая. Говоря о хитростях чиновников, Мирзиёев назвал очковтирательством и государственной изменой принудительный труд, который организуется местными властями, отправляющими на работу врачей, учителей и студентов. (Впрочем, как мы сообщали позже, уволенный директор возродил рабство на другом месте).









У киргизов - не культ, а политика





На фоне всеобщей любви и преданности правителям оригинально выглядят жители Киргизии, которые после свержения Бакиева в 2010 году сделали все, чтобы президент не успевал в своем кресле даже забронзоветь, не говоря уж о возможности превратиться в Лидера нации или местного бога. Здесь нет баннеров с изображением президента, нет памятников в его честь, нет специальных законов, защищающих его и его семью: законом защищен только бывший президент, и то сейчас в парламенте обсуждают возможность лишить его неприкосновенности.





Более того, президентов здесь часто ругают. Так, средства массовой информации не полюбили Атамбаева, которого активно критикуют даже после его ухода. Но экс-президент в долгу не остается. Журналистов, правозащитников и гражданских активистов он именует дерьмом, провокаторами и вонючками, а публикации в прессе зовет «какашками».





Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев. Фото пресс-службы президента Киргизии





Кроме того, Атамбаев грозит «вернуться», «сжечь каленым железом» своих оппонентов и «очистить» страну от врагов и начал войну с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековвым, который был протеже Атамбаева. Однако Жээнбеков, в свою очередь, начал освобождать свое пространство от доставшихся ему «по наследству» преданных Атамбаеву чиновников. Для начала Жээнбеков заявил об огромных проблемах в правоохранительных органах и обозначил свое стремление к реальной борьбе с коррупцией. После этого парламент Киргизии Жогорку Кенеш выразил вотум недоверия премьер-министру Сапару Исакову. Кроме того, были уволены несколько высокопоставленных чиновников, назначенных еще при Атамбаеве. Так, помимо премьер-министра своих постов лишились генпрокурор Индира Джолдубаева, глава ГКНБ Адиль Сегизбаев и ряд его заместителей.





Гурбангулы и кони





Как уже говорилось, президент Туркмении участвует и в автогонках, и в лошадиных скачках. При этом он оказывается неизменным победителем и рекордсменом, даже если вдруг свалится с коня.





Увы, с лошадьми Аркадагу Мяликгулыевичу не везет, хотя он их любит, лелеет и пишет о них книги. В 2010 году, когда ему присвоили звание покровителя всех туркмен, к нему подвели ахалтекинского скакуна Горкли. Расторопные джигиты пытались заставить коня встать на колени, но породистый и гордый Горкли на колени не встал, чем вызвал невероятное удивление всех туркменских чиновников. Прямо там они начали обсуждать, как обойдутся со строптивым конем – объявят ли ему строгий выговор или сразу отправят на колбасу? Однако обошлось. Проправительственный сайт «Туркмэкспо» дал понять, что так и было задумано: «остановившись перед центральной трибуной, красавец-конь склонился перед лидером нации в грациозном поклоне».





Другой лошадиный конфуз вышел с Аркадагом в 2013 году. Его собственный жеребец Беркарар взял и сбросил его прямо на скаковой дорожке. Президента, лежащего без сознания, увезли на «скорой». В конце мероприятия живой и почти невредимый президент все-таки появился на публике и даже пообщался с провинившимся конем. Аркадаг попытался поцеловать скакуна, но тот опасливо отпрянул.





Несмотря на падение, в забеге президент все-таки победил, и победа эта принесла ему $11,05 млн, которые он пообещал перечислить государственному объединению «Туркменские кони». Кстати сказать, скакуны, занявшие второе и третье место, тоже принадлежали Бердымухамедову, так что без приза он бы все равно не остался. По понятным причинам падение президента пытались скрыть всеми силами. МВД Туркменистана провело обыски прямо на ипподроме, угрожало арестами за попытку вывезти «запрещенные материалы» за границу, но конфуз Аркадага все-таки просочился в сеть.





И целуй меня везде...





Однако, превознося правителя, важно знать, где следует остановиться. Иначе последствия могут быть самыми неожиданными.





Так, ныне покойный писатель Абиш Кекильбаев долгое время занимал пост государственного секретаря Казахстана. Случай действительно уникальный, никто из современных казахских писателей таких высот в карьере не достигал. Однако карьера этого сановника закончилась совершенно неожиданно – целованием руки президента Казахстана. Вскоре после этого он был снят с должности сенатора и изгнан с политического Олимпа. Правда, как полагают, причиной стал все-таки не сам поцелуй, а тот факт, что Кекильбаев после этого посчитал себя слишком значимым лицом и перебежал дорогу другим вип-персонам.





«Мы еще не можем перебороть рабский менталитет, – говорит казахстанский прозаик и публицист Герольд Бельгер. – Европейские писатели очень авторитетны и влиятельны в обществе. Там представители интеллигенции высоко себя ценят. Никогда они не преклоняются перед власть имущими и не целуют им руки. Потому что это позор... Во всей Европе, в том числе и в Америке, льстить и потакать чиновникам считается большим унижением. Нашим большим недостатком является возвышение чиновничества – потому что они имеют доступ к материальным благам. Мы чуть ли не встаем на колени перед акимами и большими начальниками. На Западе интеллектуалы себя считают выше любого чиновника. Они знают, что власть – это временное явление, а литература, культура, философия – ценности, которые никогда не исчезнут».





Так или иначе, в Туркменистане целование рук возведено в ранг традиции, народ свое почтение и уважение выражает именно таким образом. В детском саду во время визита президента воспитательница поцеловала руку Аркадагу в присутствии 5-6 летних детей, таким образом показывая пример своеобразного восточного почитания и уважения.





Ариец для президента





В Таджикистане также есть свой протокол приветствия лидера нации, который неукоснительно соблюдается во всех регионах страны. В него входят приветствия детей, стариков, женщин, служащих, поэтов и писателей. Случается, что все они по два-три часа ждут прибытия президента, невзирая на погоду и самочувствие. После обязательных в таких случаях цветистых славословий идут пожелания вечной жизни и клятвы в верности, а также заявления о готовности служить стране и президенту.





Как известно, Таджикистан является самой бедной страной в Центральной Азии. Однако, чем хуже ситуация в реальности, тем пышнее и помпезнее приемы президента в регионах. Если судить о стране только по ним, может показаться, что Таджикистан – богатая, благополучная и процветающая держава.





Почему-то в Таджикистане у чиновников принято для встречи президента и разговоров с ним заранее подбирать людей арийской внешности (хотя что именно они под этим понимают, известно одному Богу). Так, в марте этого года проходила торжественная церемония открытия мукомольного цеха в городе Бустон Согдийской области. Роль мастерицы, пекущей вкусные национальные лепешки, исполнила перед президентом заместитель главы Матчинского района Зайнура Умарзода. Ранее эта же чиновница отказала жительнице поселка Оббурдон Шахнозе Ниёзбоки во встрече с президентом. Умарзода в своем письме объяснила, что перед светлыми очами Пешвои миллат могут предстать только люди с арийской внешностью.





Похожая история случилась также в Согдийской области, в Матче. Тут во время церемонии открытия швейного цеха швею перед президентом изображала учительница из Худжанда. Для этого ее специально привезли в район всего на один день. Кажется, обладатели загадочной арийской внешности имеют шанс отличиться перед президентом, но что делать остальным?





Стараясь доставить удовольствие главе государства, местные власти часто устраивают пышные церемонии по запуску новых предприятий. В таких случаях президенту демонстрируют работающий конвейер какого-нибудь производства. После отбытия Рахмона конвейер обычно останавливают, а новый цех без особого шума закрывают.





Так, три года назад в одном из пригородов Душанбе состоялся запуск новой линии швейного предприятия, рассчитанного на 200 рабочих мест. На открытии присутствовал Эмомали Рахмон, телевидение показывало, как десятки женщин усердно трудятся за швейными машинками. Однако, когда президент уехал, все 200 швейных машинок «предприятия» демонтировали и выставили на продажу на местном базаре.





Другая история случилась в Худжанде. Там президент должен был проехать к ресторану «Таджикистан», где была запланирована встреча главы государства с сиротами региона. На этой встрече лидер нации и по совместительству отец родной для всех сирот должен был объявить, что он исполняет мечту одной сироты, которая теперь станет студенткой Таджикского национального университета. Так вот, Рахмон ехал по гладкой отремонтированной дороге. Однако выяснилось, что отремонтировали дорогу только до ресторана, на остальную часть не хватило то ли времени, то ли вдохновения.





Скромное обаяние власти





В Центральной Азии народ верит в магические возможности разнообразных амулетов и талисманов. Вера эта распространяется и на предметы, так или иначе связанные с президентами. Так, в Астане есть башня «Астана-Байтерек», в которой лежит приносящий удачу золотой отпечаток ладони казахстанского елбасы. Люди радостно толпятся на верхней площадке второго по высоте здания столицы Казахстана, стоят в очереди к небольшому столику, чтобы отметиться «золотым рукопожатием». Считается, что отпечаток имеет магические свойства и, если приложить к нему руку и загадать желание, то оно непременно сбудется.





В Таджикистане существует обычай стелить под ноги почетному гостю пойандоз – специальный кусок ткани. Так вот, пойандоз, по которому прошел Рахмон во время одной из его поездок по стране, тамошняя администрация позднее разделила между местными жителями. Десятки женщины встали в очередь, надеясь позже подстелить этот кусок ткани под ноги своим детям на свадьбе, чтобы они стали такими же богатыми и могущественными, как Пешвои миллат.





Мусульмане, как известно, почитают священный Коран. Перед чтением аятов они подносят Коран к губам и ко лбу. В Туркменистане такой же чести удостоились книги Аркадага, которые он обычно вручает вице-премьерам и главам министерств. Те в ответ кланяются Бердымухамедову и прикладывают подарок ко лбу, тем самым как бы признавая святость этих книг.





Ни для кого не секрет, что чиновники, госслужащие, часть интеллигенции очень зависят от настроений своих президентов. Они боятся потерять свой статус, должность, доходы, а потому делают все возможное и невозможное, чтобы не попасть в опалу. Но если раньше нюансы личных отношений обычно оставалось тайной между властелином и лизоблюдом, то теперь, в век информационных технологий, вся лесть, все пресмыкательство и вся рабская психология этих людей становятся известны каждому и делают их посмешищем в глазах окружающих. Впрочем, может быть, что ласковый взгляд тирана действительно значит для них больше, чем презрение всего мира.







