Китай: система "чэсных" и "нячэсных", доведенная до абсурда
Поскольку Беларусь любит перенимать китайский опыт, эта новость для нас особенно полезна. Она – предостережение о того, что может быть, если белорусские власти не остановятся в своем желании контролировать мысли и поступки людей и жестко делить граждан на «лояльных» и «нелояльных».
Китайские СМИ отрапортовали о первых успехах национальной системы оценки благонадежности, которая работает в пилотном режиме в 30 городах. Уже сегодня она затрагивает жизнь миллионов граждан, хотя и носит добровольный характер, а к 2020 г. станет обязательной и охватит все население, компании и фирмы Поднебесной.
Как пишет "Экономическая газета", «мрачные прогнозы о будущем сбываются», «цифровое рабство», «кошмар Джорджа Оруэлла» – так комментаторы оценивают данное сообщение. Однако несмотря на критику, правительство Китая гордится внедряемой системой социального рейтинга, которая рассчитывается по множеству параметров и, как предполагается, заставит граждан тщательнее соблюдать «правильные» нормы в жизни и корректировать свое поведение.
Ее суть в том, что за соблюдение законов, своевременные расчеты по кредитам, участие в общественной жизни и другие положительные поступки баллы начисляются, за уголовные и административные нарушения (в том числе нарушения правил дорожного движения), вредные привычки – минусуются. Например, может учитываться отказ от покупки товаров отечественного производителя в пользу импорта.
Тот, кто имеет высокий рейтинг, вправе рассчитывать на социальные и экономические преференции от государства: ему будет проще трудоустроиться, стать студентом, банк охотно выделит ему кредит без залога и поручителей. Людям с низким рейтингом такие «плюшки» от государства не положены. Кроме того, их багаж тщательнее проверят на таможне, в люксовые рестораны и отели и вовсе не пустят.
Впервые систему социального рейтинга в Китае испытали еще в 2010 году, а массово начали внедрять спустя 4 года. Рейтинг формируется на основе данных из государственных ведомств, а также «сообщений» коллег и соседей.
Первоначально власти, перенимая опыт Запада, предполагали следить за гражданами в целях определения их надежности для выдачи кредитов в банках. Но затем систему решили усовершенствовать.
Что касается юридических лиц, то проверяется выполнение ими экологических, правовых норм, условий охраны и безопасности труда, финансовая отчетность. Субъекты хозяйствования с высоким рейтингом могут претендовать на льготный режимом налогообложения, хорошие условия кредитования, на упрощение административных процедур. В противном случае – кредиты на общих условиях, запрет на эмиссию ценных бумаг и инвестирование в компании, акции которых торгуются на бирже.
В настоящее время система социального рейтинга не автоматизирована, отмечают специалисты, но в будущем Китаю придется применить технологии искусственного интеллекта для обработки огромно массива данных.
Тотальная слежка – это вопрос не будущего, в Китае это действительность, грустно констатируют социологи.
К сожалению, в Беларуси тотальная слежка это тоже тот "пунктик", за который ухватились власти. А потому в каком-то смысле новости из Китая это, может быть, картинка нашего будущего. Если власть не одумается.
"Белорусский партизан"
18:33 27/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.