Китайские СМИ отрапортовали о первых успехах национальной системы оценки благонадежности, которая работает в пилотном режиме в 30 городах. Уже сегодня она затрагивает жизнь миллионов граждан, хотя и носит добровольный характер, а к 2020 г. станет обязательной и охватит все население, компании и фирмы Поднебесной.





Как пишет "Экономическая газета" , «мрачные прогнозы о будущем сбываются», «цифровое рабство», «кошмар Джорджа Оруэлла» – так комментаторы оценивают данное сообщение. Однако несмотря на критику, правительство Китая гордится внедряемой системой социального рейтинга, которая рассчитывается по множеству параметров и, как предполагается, заставит граждан тщательнее соблюдать «правильные» нормы в жизни и корректировать свое поведение.





Ее суть в том, что за соблюдение законов, своевременные расчеты по кредитам, участие в общественной жизни и другие положительные поступки баллы начисляются, за уголовные и административные нарушения (в том числе нарушения правил дорожного движения), вредные привычки – минусуются. Например, может учитываться отказ от покупки товаров отечественного производителя в пользу импорта.





Тот, кто имеет высокий рейтинг, вправе рассчитывать на социальные и экономические преференции от государства: ему будет проще трудоустроиться, стать студентом, банк охотно выделит ему кредит без залога и поручителей. Людям с низким рейтингом такие «плюшки» от государства не положены. Кроме того, их багаж тщательнее проверят на таможне, в люксовые рестораны и отели и вовсе не пустят.









Впервые систему социального рейтинга в Китае испытали еще в 2010 году, а массово начали внедрять спустя 4 года. Рейтинг формируется на основе данных из государственных ведомств, а также «сообщений» коллег и соседей.





Первоначально власти, перенимая опыт Запада, предполагали следить за гражданами в целях определения их надежности для выдачи кредитов в банках. Но затем систему решили усовершенствовать.





Что касается юридических лиц, то проверяется выполнение ими экологических, правовых норм, условий охраны и безопасности труда, финансовая отчетность. Субъекты хозяйствования с высоким рейтингом могут претендовать на льготный режимом налогообложения, хорошие условия кредитования, на упрощение административных процедур. В противном случае – кредиты на общих условиях, запрет на эмиссию ценных бумаг и инвестирование в компании, акции которых торгуются на бирже.



