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Так выглядит нищета: слонимец за 14 рабочих дней по 10 часов получил 106 рублей зарплаты

Дело в том, что Михаил Сашко работал на Слонимской камвольно-прядильной фабрике и был уволен за то, что не молчал, когда видел, как относятся начальники предприятия к рабочим.


Приключения с профсоюзным активистам РЭП Михаилом Сашко продолжаются. После того, как он был уволен, через Слонимский центр занятости населения Михаил устроился на работу в Слонимское ДРСУ-119 по временному договору, сообщает Радио рация.

Если он отработал 14 рабочих дней по 10 часов и получил расчетный лист, то был удивлен зарплатой. Он составил 106 рублей 61 копейку. 


И если Михаил Сашко обратился к и.о. начальника, почему ему не доплатили за то, что он отработал лишних часа, начальник сказал, что те, кто работает по часам. Более высокую зарплату не получат и им никто больше не начислит. И тогда Михаил Сашко попросил ознакомиться с коллективным договором, так как в договоре есть ссылка на нее. 



В минувшую пятницу, 25 мая, Михаилу позвонили и сказали, что он уволен с работы. Вот так у нас решают судьбы людей. Михаил Сашко не собирается мириться с таким отношением начальников, которые нарушают законодательство. 

Он будет решать все дела через суд.

18:10 27/05/2018






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