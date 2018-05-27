Как спасти чиновников от инфарктов и тюрьмы.

Огромная нервная нагрузка постоянный цейтнот, хронический аврал и вечно недовольное начальство. Такая ситуация возникает, если стараться честно и добросовестно выполнять все должностные инструкции, поручения и требования законодательства.





Как призналась глава Администрации Наталья Качанова, ежегодно президент даёт ~3000 поручений. Получается примерно 11 поручений каждый рабочий день. Ещё в Беларуси принимается в среднем около 18 актов законодательства в день. Как физически можно охватить хотя бы эти два элемента работы? А ведь есть ещё десятки других функций, которые должен выполнять номенклатурный начальник, в том числе курировать или контролировать коммерческую деятельность подчинённых предприятий и организаций, пишет Судите сами.Получается примерно 11 поручений каждый рабочий день. Ещё в Беларуси принимается в среднем около 18 актов законодательства в день. Как физически можно охватить хотя бы эти два элемента работы? А ведь есть ещё десятки других функций, которые должен выполнять номенклатурный начальник, в том числе курировать или контролировать коммерческую деятельность подчинённых предприятий и организаций, пишет gazetaby.com





Допустим, что рассмотрение одного проекта законодательного акта и поручения президента занимает одинаковое количество времени. Получается, что на одно поручение/нормативный акт приходится ~16,5 минут. Скорректируем это время на необходимость хотя бы минимального внимания для других приоритетных и текущих задач. Получается, что на рассмотрение одного проекта нормативного акта/поручение президента приходится ~ 8 минут.





За это время нужно вникнуть в проблему/вопрос, прочитать много страниц текста, выслушать разные мнения, ознакомиться с позицией контрольных и специальных органов и принять решение. Можно ли в таком режиме работать качественно, принимать во внимание все важные факторы и мнения? Ответ очевиден. Даже если подготовкой вопросов/нормативных актов занимаются тысячи человек, все равно решения должны принять единицы, те, что на самом верху. Образуется известное узкое место, известное, как горлышко бутылки. Она превратилось в непробиваемую пробку.





VIP-распорядители чужого полагаются на мнения, предложения и оценки бюрократического аппарата, контрольных и силовых органов. У каждого из них свои узковедомственные интересы. Их никто не проверят на совместимость с национальными интересами, стратегии быстрого, долгосрочного инклюзивного роста и развития. Каждый выполняет свои инструкции и прикрывает свои тылы. Если вопрос требует информации с мест, идёт запрос тому (исполкому, министерству, контрольному органу), кто, как правило, является стороной конфликта или источником проблемы. Только в особых публично громких случаях имеет место более детальное, тщательное изучение вопроса/проблемы. Остальное неизменно грешит поверхностностью, однобокостью и перекосом в сторону интересов самых мощных ведомств и органов.





Получается, что в Беларуси работает номенклатурный, бюрократический конвейер, который штампует правовые, финансовые, инвестиционные и административные решения в авральном режиме. Сплошная тактика, доминация подхода «нам бы день продержаться да ночь простоять». Времени на выработки стратегию, на глубокую ревизию сложившихся институтов и отношений просто нет, да и политического заказа на такую ревизию пока тоже нет.





У этого конвейера есть начальники. У них в руках рубильник, техзадание и ресурсы. Есть у него винтики, моторы, направляющие и другие элементы. И каждый хочет жить хорошо, быть здоровым и монетизировать свой статус в этой гигантской бюрократической машине. Единственный способ это сделать – найти наименее опасный для здоровья и свободы способ имитировать деятельность, отчитываться за проделанную работу, снизить нагрузку на здоровье и нервы путём снижения качества нормотворческой, административной, распределительной работы.





Главное, как говорят в народе, не брать до головы. Ещё — найти и внедриться в такие доверительные проекты и отношения с нужными людьми, которые увеличивают шансы получения щедрого материального вознаграждения, а также повышения номенклатурной стоимости нематериальных активов (связи, репутация своего, надёжного человека, знания особенностей принятия решений и способности влиять на них в нужном направлении).





Иными словами, формула успешного номенклатурного начальника в нынешней системе принятия решений звучит следующим образом: «Забить на работу так, чтобы это выглядело полной загрузкой, заниматься своими проектами и делами и по мере возможности подсиживать начальников для продвижения по служебной лестнице вверх».





У профессиональных номенклатурных начальников (особая каста) прекрасно получается выживать в такой системе. Многие из них занимают руководящие посты в Вертикали десятилетиями, обзавелись шикарной недвижимостью, но не уголовными делами. Тюрьма, конфискация и разрушение репутации – это удел неопытных или слишком наглых и жадных и распорядителей чужого.





Всё больше номенклатуры попадается на скамью подсудимых. Так, по информации главы МВД, в 2017г. по коррупционным статьям было осуждено 780 чиновников. За январь – апрель 2018г. уже выявлено 940 коррупционных преступлений. 360 человек подозреваются в совершении преступлений. Это всё ещё мало. 1 – 1,5% от общего числа распорядителей чужого. Если брать начальство – дисижнмейкеров, то эта доля составляет 8 – 10%.





Власти наказывают стрелочников, иногда «крупную рыбу», но корень зла продолжает генерировать всё ту же коррупцию. Корень – десятки функций, сотни задач, тысячи поручений одномоментно на бедные головы номенклатурного начальства. Прямым следствием такой системы государственного управления является скандально низкое качество государственных инвестиционных и производственных проектов. Прекрасную оценку им дал глава Банка развития Сергей Румас: «Зоопарк полнейший». Он говорил о состоянии деревообработки после окончания её модернизации. Точно такую же оценку смело можно дать львиной долей государственных инвестиционных программ и проектов.





Это как нужно управлять «фамильным серебром» Беларуси, чтобы в I квартале 2018г. БМЗ потратил на погашение кредитов и займов 74% выручки, а Нафтан и Мозырский НПЗ — 49,7% выручки. В стране накопились сотни предприятий, на которых только долги по кредитам превышают объём годовой выручки. При этом горячие головы в правительстве по-прежнему планируют включить их в очередной раунд государственных программ по индустриализации. У Н. Качановой, А. Кобякова, главы КГК Л. Анфимова, тем более у А. Лукашенко нет времени и политической воли узнать правду про эти проекты.





Чтобы повысить качество госуправления, снизить риски потери свободы, собственности и здоровья чиновников, нужно радикально сократить число функций Государства. Первое, с чего нужно начать, это широкомасштабная декоммерциализация органов госуправления. Даже коню понятно, что распоряжение чужим всегда хуже и неэффективнее, чем своим, частным. Для начала нужно лишить все исполкомы права сдавать недвижимость в аренду. Министерства и исполкомы должны выйти из состава учредителей (продать свои доли или просто ликвидировать) коммерческие организации в сфере розничной торговли, бытового обслуживания, гостиничного бизнеса, туризма, рекламы и общественного питания. Забери у чиновников эти функции – и можно смело сокращать исполкомы на 25 – 30%. Остальным можно значительно повысить зарплату и потребовать качественной работы.









Дальше – больше приватизации, долгожданная отмена ценового контроля, нормирования и квотирования. Вот так шаг за шагом, если не хватает ума сделать это в рамках одной административно-правовой реформы, мы будем двигаться к системе качественного государственного управления, когда у номенклатурных начальников будет достаточно времени, внимания и энергии для написания качественных законов с учётом национальных интересов.







