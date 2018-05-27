Не Аслов: глава МИД Таджикистана официально сменил фамилию

"Глава внешнеполитического ведомства официально сменил имя несколько дней назад. Теперь в основе фамилии министра – имя его отца", – добавил один из сотрудников МИД.





Сироджиддину Мухриддину 54 года, он вступил в должность главы МИД РТ в ноябре 2013 года. До своего назначения работал послом Таджикистана в Кубе с резиденцией в Нью-Йорке.





Как сообщает Центральноазиатская новостная служба , Аслов начал процесс по смене фамилии еще в 2017 году, но "по причине постоянной занятости и участии в международных мероприятиях как вне страны, так и в самом Таджикистане", оформить изменения удалось только сейчас, сообщают таджикские сми.





Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон в 2007 году отказался от русифицированного окончания -ов в своей фамилии, изменив ее на национальный лад, встав тем самым на защиту исторических и культурных ценностей таджиков. После этого последовала череда смены фамилий среди государственных чиновников и служащих.





В апреле 2016 года этническим таджикам, живущим в Таджикистане, официально запретили использовать русифицированные фамилии и отчества в документах. С этого момента органы регистрации актов гражданского состояния Таджикистана перестали регистрировать фамилии и отчества с русскими окончаниями "ов", "ова", "ович" и "овна". Фамилии по новому закону будут формироваться при помощи таджикских окончаний "зод", "зода", "ӣ", "иён", "фар". В дополнение к закону в Таджикистане разработали единый реестр таджикских имен.