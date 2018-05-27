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В Бресте прошел фестиваль для беженцев из Чечни

Активисты организовали специальный фестиваль для тех, кто оказался в сложной ситуации: не получил убежище в Евросоюзе и остался на белорусском пограничье.

Забыть о проблемах и найти новых друзей. Так помочь беженцам Северного Кавказа постановила правозащитная организация Human Constanta. 

Брест уже несколько лет – место временного пребывания беженцев из Северного Кавказа на их пути за лучшей жизнью на Западе. Несколько сотен тех, кого не пустили через польскую границу, вынужденно задержались в Бресте. Но и здесь они не чувствуют себя в безопасности.


Не всегда дружелюбно к мигрантам относятся и обычные брестчане, отмечают правозащитники. Чтобы поспособствовать взаимопониманию и познакомиться, организация Human Constanta в сотрудничестве с агентством регионального развития «Дедич» организовала специальный интеграционный «Фестиваль дружбы».

«Вот этим фестивалем мы пытаемся сделать какой-то новый шаг, чтобы эту проблему решить на локальном уровне, решить проблему ксенофобии, недоразумений между различными культурами», – говорит соорганизатор фестиваля Алексей Толстов.

Human Constanta помогает беженцам с Северного Кавказа в Бресте материально и юридически с 2016-го года. Правозащитники отмечают: многие из тех, кому отказали в политическом убежище в Польше, сталкивается в Бресте с теми же проблемами, от которых они убегают, в том числе с политическим преследованием.

«Здесь в Бресте, например, мы работаем с людьми из Чечни и Дагестана, людьми с российским гражданством, и за все время Беларусь не придала никакой формы международной защиты людям, и поэтому единственная возможность спасаться – бежать в другие страны, поэтому Беларусь для них – транзитная территория», – говорит правозащитница Анастасия Лойко.

Для того, чтоб это был не только транзит, а страна дружбы, и чтобы вынужденные маленькие мигранты смогли забыть о проблемах и поиграть со своими сверстниками в дружелюбной атмосфере, и появилась площадка «Фестиваль дружбы». А еще – чтобы каждый, кто хочет помочь, сумел это сделать.


belsat.eu
16:25 27/05/2018






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