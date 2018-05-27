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Зять российского министра Лаврова стал миллиардером

Российский банк ВТБ сначала полгода назад выкупил 29% процентов акций ритейловой сети «Магнит», а теперь продал половину своего пакета. Акции на 62,5 млрд российских рублей ($1,02 млрд) достались компании Marathon Group, основанной бывшим главой инвесткомпании А1 (подразделение Альфа-групп) Александром Винокуровым и его партнером Сергеем Захаровым, пишет российский «Форбс».

ВТБ — коммерческий банк, контрольный пакет акций в нем принадлежит российскому государству. Президент ВТБ Андрей Костин — близок к Путину и считается одним из самых влиятельных в России.


Операция с акциями «Магнита» привлекла внимание к личности Александра Винокурова. Это зять министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает ex-press.by. Он познакомился с дочерью Лаврова в Британии, когда учился в Кембридже. По возвращении Винокуров стал одним из самых высокооплачиваемых менеджеров России и постепенно развил собственный бизнес.



15:29 27/05/2018






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