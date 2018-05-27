В Колумбии проходят выборы президента

На выборах избиратели должны избрать преемника президента Хуана Мануэля Сантоса, который в 2016 году получил Нобелевскую премию мира за урегулирование этого 50-летнего конфликта.





Отмечается, что ведущий кандидат в президенты от правой партии Демократический центр Иван Дуке обещает изменить условия мирного соглашения с FARC и отправить в тюрьму бывших повстанцев за военные преступления. Он также обещает стимулировать развитие экономики, уменьшив налоги для бизнеса.





Второе место по популярности, согласно опросам, занимает сторонник левых взглядов, экс-мэр столицы страны Боготы Густаво Петро. Когда он был членом повстанческого движения М-19, которое в 1985 году захватило здание Дворца правосудия в Боготе. Петро обещает пересмотреть экономическую политику Колумбии с целью перераспределить богатства от богатых к бедным, сообщает Украинская служба Deutsche Welle





Другими популярными кандидатами на пост президента являются самовыдвиженец, математик Серджио Фахардо и бывший вице-премьер-министр Герман Варгас, который имеет поддержку президента Сантоса. Если ни один кандидат не получит более 50 процентов голосов, то второй тур голосования состоится 17 июня.





Следующий президент Колумбии должен будет контролировать реализацию мирного соглашения с FARC, которое обеспечивает возможность бывших боевиков участвовать в политике и интегрироваться в гражданскую жизнь. Он также должен решить, будут ли продолжаться мирные переговоры с повстанцами из Армии национального освобождения (ELN).









Конфликт между властями Колумбии и боевиками FARC длился более 50 лет. Из-за него с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, более 60 тысяч считаются пропавшими без вести. Еще около 7 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места.





Противостояние официально завершилось 15 августа 2017 года. В этот день в городе Фонсека на северо-востоке Колумбии боевики FARC сдали более 8 тысяч единиц оружия и около 1,3 млн единиц боеприпасов.







