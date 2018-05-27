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Чиновников в Пружанах и Кобрине наказали за покупку дорогих авто

Комитет государственного контроля Брестской области рассказал, что нарушение законодательства о госзакупках со стороны Пружанского райисполкома было выявлено после жалобы жительницы города Пружаны.

В ходе рассмотрения обращения местной жительницы по вопросу законности и обоснованности использования бюджетных средств Пружанским райисполкомом при приобретении служебного легкового автомобиля установлены нарушения законодательства о госзакупках, сообщает КГК.

Так, должностными лицами райисполкома при описании предмета государственной закупки приведены ссылки на конкретные товарные знаки, а также указаны характеристики предмета закупки, полностью совпадающее с соответствующими характеристиками автомобиля «Nissan Qashqai» (который и был приобретен по результатам закупки). По оценкам экспертов, цена вопроса составляла где-то 25 тысяч долларов

Аналогичные нарушения Комитетом установлены и при проверке Кобринского райисполкома. Был ли в Кобрине «сигнал от граждан» не сообщается.

"Белорусский партизан"
13:28 27/05/2018






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