Чиновников в Пружанах и Кобрине наказали за покупку дорогих авто
Комитет государственного контроля Брестской области рассказал, что нарушение законодательства о госзакупках со стороны Пружанского райисполкома было выявлено после жалобы жительницы города Пружаны.
В ходе рассмотрения обращения местной жительницы по вопросу законности и обоснованности использования бюджетных средств Пружанским райисполкомом при приобретении служебного легкового автомобиля установлены нарушения законодательства о госзакупках, сообщает КГК.
Так, должностными лицами райисполкома при описании предмета государственной закупки приведены ссылки на конкретные товарные знаки, а также указаны характеристики предмета закупки, полностью совпадающее с соответствующими характеристиками автомобиля «Nissan Qashqai» (который и был приобретен по результатам закупки). По оценкам экспертов, цена вопроса составляла где-то 25 тысяч долларов
Аналогичные нарушения Комитетом установлены и при проверке Кобринского райисполкома. Был ли в Кобрине «сигнал от граждан» не сообщается.
"Белорусский партизан"
13:28 27/05/2018
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