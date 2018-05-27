Авторы доклада проанализировали более пяти тысяч позиций госзакупок России, а также научную деятельность нескольких российских учреждений при Минобороны. Согласно тексту, Россия вернулась к советским разработкам «соединения Эбола с вирусом оспы».





«Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под Минобороны России»,— говорится в документе.





Фриз также отметила, что еще одна исследовательская организация в России закупает и проводит исследования, «указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов». Она добавила, что Россия может применить разрабатываемое оружие не только против Украины, но и против стран, представляющих интерес для Москвы.









По словам Фриз, полученные Украиной данные необходимо приобщить к докладу британского парламентария лорда Джона Джоплинга под названием «Противодействие гибридным угрозам, исходящим от России: актуализация». В документе проведен системный анализ гибридных угроз, источником которых является Россия.





В марте в британском Солсбери обнаружили в бессознательном состоянии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Британии заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», ответственность за нападение возложили на Россию. Москва эти обвинения отвергает. В мае глава британской спецслужбы MI-5 Эндрю Паркер заявил о «вопиющих нарушениях» Россией международных правил и предупредил Москву о риске стать «еще более изолированным изгоем».