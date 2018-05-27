Активисту Юрию Татуру запретили выезд из страны

25 мая активист «Народной громады» на автобусе ехал на правозащитный семинар в Вильнюс. О запрете на выезд из страны ему сообщили на переходе «Каменный Лог» во время пограничного досмотра. Причину такого решения Юрию Татуру не назвали. В паспорт активисту был поставлен штамп «В выезде отказано».





На следующий день в Отделе по гражданству и миграции Копыльского РОВД Юрию Татуру сообщили, что решение о запрете на выезд из Беларуси принял суд Ленинского района Минска за дело, которое рассматривалось еще в 2017 году. При этом, еще месяц назад активист беспрепятственно пересекал государственную границу.





- Самое удивительное, что в прошлом году отношений с судом Ленинского района Минска я не имел и никаких «задолженностей» у меня перед ним не было, - рассказал пресс-службе БНК Юрий Татур.





- У меня есть два варианта объяснения запрета: бюрократическое «раздолбайство» и безразличие к исполнению своих обязанностей служителями системы, которое привело к тому, что мне не сообщили о неизвестном административном деле или специально сфабрикованном деле, чтобы не дать возможность попасть на семинар.





15 апреля я выезжал за пределы Беларуси без помех. Получается, что это решение появилось в течение последнего месяца, что склоняет мое мнение ко второму варианту.





Попробую выяснить, кем именно и за что наложен запрет на выезд, и почему мне об этом не сообщили. Как будут результаты - буду подавать в суд.



