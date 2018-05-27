Заместитель председателя КНР Ван Цишань приехал в Беларусь
Для него это первая дипломатическая поездка за пределы родины после избрания на пост.
О важности этой встречи говорил на минувшей неделе посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. Дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнёрства между Минском и Пекином обсуждали во Дворце Независимости. Посол Китая передал сердечный, тёплый привет Александру Лукашенко от Председателя КНР. Президент Беларуси также передал тёплый привет Си Цзиньпину.
Напомним, в течение года ожидается взаимная отмена виз между Беларусью и Китаем. По прогнозам экспертов, это откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях.
10:33 27/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.