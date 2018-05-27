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Заместитель председателя КНР Ван Цишань приехал в Беларусь

Для него это первая дипломатическая поездка за пределы родины после избрания на пост.

О важности этой встречи говорил на минувшей неделе посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. Дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнёрства между Минском и Пекином обсуждали во Дворце Независимости.  Посол Китая передал сердечный, тёплый привет Александру Лукашенко от Председателя КНР. Президент Беларуси также передал тёплый привет Си Цзиньпину. 


Напомним, в течение года ожидается взаимная отмена виз между Беларусью и Китаем. По прогнозам экспертов, это откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях.

10:33 27/05/2018






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