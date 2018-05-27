Заместитель председателя КНР Ван Цишань приехал в Беларусь









Напомним, в течение года ожидается взаимная отмена виз между Беларусью и Китаем. По прогнозам экспертов, это откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях.

О важности этой встречи говорил на минувшей неделе посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. Дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнёрства между Минском и Пекином обсуждали во Дворце Независимости. Посол Китая передал сердечный, тёплый привет Александру Лукашенко от Председателя КНР. Президент Беларуси также передал тёплый привет Си Цзиньпину.