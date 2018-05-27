Как отметил день погранвойск глава Госпогранкомитета?

“Есть у меня традиция: 27 мая в 20 часов, когда начинаются пограничные сутки, я достаю свой фотоальбом и рассматриваю его. На первой странице у меня наклеены повестка, с которой я призвался в погранвойска, и приказ министра обороны о призыве юношей на срочную военную службу. Вспоминаю, как из мальчишки, который пришел на заставу, которому все было в новинку, иногда и страшно, я стал настоящим пограничником. У меня в личном деле одна запись — «пограничник»!





А столетие я отмечу фактически на службе, в кругу коллег — руководителей пограничных ведомств, поскольку 28 мая буду участвовать в 79–м заседании Совета командующих пограничными войсками государств — участников СНГ в Москве. Хочу отметить, что благодаря этой организации нам удалось сохранить высокий уровень сотрудничества пограничников на постсоветском пространстве: это хорошая площадка для координации наших усилий, взаимного обмена информацией и опытом”, – рассказал генерал Лаппо в интервью «СБ»





Кстати, по словам главы Госпогранкомитета, «доставка нелегалов к границе стала практически профессией, приносящей немалый доход. Преступность в этой сфере приобрела более организованные формы. Наша страна рассматривается организаторами «живого трафика» как транзитное государство, и они не оставляют попыток наладить устойчивые каналы через территорию Беларуси в Евросоюз”. Генерал заверил, что «принимаются все возможные меры».



