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Как отметил день погранвойск глава Госпогранкомитета?

В эти выходные столетний юбилей отмечает пограничная служба Беларуси. Как отмечает профессиональный праздник главный пограничник страны генерал-майор Анатолий Лаппо?

“Есть у меня традиция: 27 мая в 20 часов, когда начинаются пограничные сутки, я достаю свой фотоальбом и рассматриваю его. На первой странице у меня наклеены повестка, с которой я призвался в погранвойска, и приказ министра обороны о призыве юношей на срочную военную службу. Вспоминаю, как из мальчишки, который пришел на заставу, которому все было в новинку, иногда и страшно, я стал настоящим пограничником. У меня в личном деле одна запись — «пограничник»!

А столетие я отмечу фактически на службе, в кругу коллег — руководителей пограничных ведомств, поскольку 28 мая буду участвовать в 79–м заседании Совета командующих пограничными войсками государств — участников СНГ в Москве. Хочу отметить, что благодаря этой организации нам удалось сохранить высокий уровень сотрудничества пограничников на постсоветском пространстве: это хорошая площадка для координации наших усилий, взаимного обмена информацией и опытом”, – рассказал генерал Лаппо в интервью «СБ».

Кстати, по словам главы Госпогранкомитета, «доставка нелегалов к границе стала практически профессией, приносящей немалый доход. Преступность в этой сфере приобрела более организованные формы. Наша страна рассматривается организаторами «живого трафика» как транзитное государство, и они не оставляют попыток наладить устойчивые каналы через территорию Беларуси в Евросоюз”. Генерал заверил, что «принимаются все возможные меры».


10:32 27/05/2018






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