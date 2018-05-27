Грузия планирует вступить в НАТО к 2021 году
Правительство Грузии рассчитывает на вступление в НАТО к 2021 году. Такие планы озвучил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Об этом 27 мая сообщило агентство РИА Новости.
- Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества, – отметил премьер.
Сейчас в стране проходят реформы в оборонной сфере, после которых Грузия сможет претендовать на вступление.
- Наша цель, чтобы это произошло как можно скорее. Мы надеемся, что курс реформ и стремление, которое является неотъемлемым в течение многих лет и имеет большую поддержку общества, даст результаты именно с точки зрения интеграции, – заявила министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
10:14 27/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.