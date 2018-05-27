Грузия планирует вступить в НАТО к 2021 году

- Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества, – отметил премьер.





Сейчас в стране проходят реформы в оборонной сфере, после которых Грузия сможет претендовать на вступление.





- Наша цель, чтобы это произошло как можно скорее. Мы надеемся, что курс реформ и стремление, которое является неотъемлемым в течение многих лет и имеет большую поддержку общества, даст результаты именно с точки зрения интеграции, – заявила министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.



