Кремль назвал дату прямой линии с Путиным





Трансляцию будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».









Вопросы президенту можно отправить по телефону Единого центра обработки сообщений, по СМС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, выйти на прямую связь с президентом можно будет через приложения «Москва–Путину» и «ОК Live».















