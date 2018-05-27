Кремль назвал дату прямой линии с Путиным
«Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень в четверг, 7 июня 2018 года. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Трансляцию будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Вопросы президенту можно отправить по телефону Единого центра обработки сообщений, по СМС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, выйти на прямую связь с президентом можно будет через приложения «Москва–Путину» и «ОК Live».
09:45 27/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.