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Кремль назвал дату прямой линии с Путиным

«Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень в четверг, 7 июня 2018 года. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля.


Трансляцию будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».


Вопросы президенту можно отправить по телефону Единого центра обработки сообщений, по СМС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, выйти на прямую связь с президентом можно будет через приложения «Москва–Путину» и «ОК Live».





09:45 27/05/2018






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