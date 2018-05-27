Россия создает новое химическое и биологическое оружие

В документе под названием «Противодействие гибридным угрозам, исходящим от России: актуализация» говорится, что Россия исследует действие геморрагических лихорадок, таких, как вирус Эбола под видом разработки вакцин, а «на самом деле деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы». «Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов», — заявила Фриз со ссылкой на текст доклада в ПА НАТО.









Говоря о содержании документа в целом, украинский депутат отметила, что там «в достаточной степени представлена картина гибридной войны, которую Россия ведет против Украины».





На западе Россию обвиняют в использовании химического оружия для политических убийств, в частности, после случая с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в начале марта.





По мнению Лондона, это было покушением на убийство британского гражданина, за которым стояли российские власти, и для которого использовали разработанное в СССР нервно-паралитическое вещество «Новичок». Москва отвергает обвинения в использовании и разработке химоружия.





Официально Россия уничтожила последний химический боеприпас досрочно — в сентябре 2017 года, при том, что обязывалась это сделать до 31 декабря 2018 года.



