Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Россия создает новое химическое и биологическое оружие

Москва в ходе «гибридной войны» против Киева создает новое химическое и биологическое оружие, говорится в докладе страны на сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Варшаве, тезисы которого озвучила глава украинской делегации, депутат Верховной Рады Ирина Фриз. Об этом сообщает УНИАН.

В документе под названием «Противодействие гибридным угрозам, исходящим от России: актуализация» говорится, что Россия исследует действие геморрагических лихорадок, таких, как вирус Эбола под видом разработки вакцин, а «на самом деле деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы». «Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов», — заявила Фриз со ссылкой на текст доклада в ПА НАТО.


Говоря о содержании документа в целом, украинский депутат отметила, что там «в достаточной степени представлена картина гибридной войны, которую Россия ведет против Украины».

На западе Россию обвиняют в использовании химического оружия для политических убийств, в частности, после случая с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в начале марта. 

По мнению Лондона, это было покушением на убийство британского гражданина, за которым стояли российские власти, и для которого использовали разработанное в СССР нервно-паралитическое вещество «Новичок». Москва отвергает обвинения в использовании и разработке химоружия. 

Официально Россия уничтожила последний химический боеприпас досрочно — в сентябре 2017 года, при том, что обязывалась это сделать до 31 декабря 2018 года.


09:35 27/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё