Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

"Островецкий шлях" собрал в Заславле 15 человек

26 мая в Заславле прошла акция «Островецкий шлях» против строительства Белорусского АЭС. Организаторами акции выступает Белорусский партия «Зеленые», БХД, движение солидарности «Вместе».

Как сообщил Радио Свобода заместитель председателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, на акцию собралось 15 человек. Среди них политики и активисты демократических организаций из Минска, жители Радошковичей и Молодечно.


Рекламы «Островецкого шляха» в Заславле среди местных жителей не было, сказал Кучук. Организаторы не знали будет ли разрешение на акцию и решили не призывать людей на несанкционированное мероприятие, участие в котором - административное правонарушение. На следующих акциях «Островецкого шляха» организаторы ожидают увидеть больше местных жителей.

Ранее сообщалось, что подобные акции будут 26-го числа каждого месяца. 26 июня акция должна пройти в Радошковичах, 26 июля в Молодечно, затем в Вилейке, Сморгони, Ошмянах, а 26 ноября в Островце, где строится АЭС.

20:36 26/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё