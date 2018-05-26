"Островецкий шлях" собрал в Заславле 15 человек

Как сообщил Радио Свобода заместитель председателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, на акцию собралось 15 человек. Среди них политики и активисты демократических организаций из Минска, жители Радошковичей и Молодечно.









Рекламы «Островецкого шляха» в Заславле среди местных жителей не было, сказал Кучук. Организаторы не знали будет ли разрешение на акцию и решили не призывать людей на несанкционированное мероприятие, участие в котором - административное правонарушение. На следующих акциях «Островецкого шляха» организаторы ожидают увидеть больше местных жителей.





Ранее сообщалось, что подобные акции будут 26-го числа каждого месяца. 26 июня акция должна пройти в Радошковичах, 26 июля в Молодечно, затем в Вилейке, Сморгони, Ошмянах, а 26 ноября в Островце, где строится АЭС.