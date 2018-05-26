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Колумбия объявила, что станет первым партнером НАТО в Латинской Америке

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что на следующей неделе Колумбия присоединится к НАТО в качестве глобального партнера. Об этом он написал в своем Twitter.

«Еще одна отличная новость. На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера. Мы будем единственной страной в Латинской Америке, обладающей такой привилегией», — сообщил колумбийский лидер.


Напомним, что Хуан Мануэль Сантос в 2016 г. получил Нобелевскую премию мира за свой вклад в переговоры с группировкой «Вооруженные революционные силы Колумбии» (FARC) для прекращения полувековой гражданской войны. Летом 2017 года сообщалось, что колумбийские повстанцы из FARC сдали почти все оружие миссии ООН.

Колумбия входила в число стран, которые президент США Дональд Трамп планировал посетить в ходе своего первого официального визита в Латинскую Америку. Однако в апреле поездка была отменена из-за обострившейся ситуации в Сирии.

Членами Североатлантического Альянса (НАТО) в настоящее время являются 29 стран: США, Канада и государства Европы.

Источник: Newsru
16:56 26/05/2018






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