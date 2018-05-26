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В Варшаве началась Парламентская ассамблея НАТО

На протяжении четырех дней 260 делегатов из 29-ти стран-членов Альянса, представители 16-ти ассоциируемых стран и наблюдатели из 8-ми стран, международные эксперты рассмотрят актуальные вопросы безопасности, в частности, гибридные угрозы со стороны России, сообщает Укринформ.

“Программа сессии включает дискуссию об  угрозах для Альянса с востока, а также о расходах на оборону стран-членов”, – отмечают организаторы сессии.

Среди вопросов, которые будут рассматриваться в комиссиях во время сессии: вызовы для международного сообщества в контексте гибридных угроз со стороны России, вмешательство России в ход выборов и референдумов в странах Европы, вызовы для НАТО на восточном фланге. Кроме того, будут также обсуждаться  вопросы относительно ядерной программы Ирана, ситуации на Корейском полуострове.


В день завершения сессии, 28 мая, на ней выступят: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Парламентской ассамблеи Альянса Паоло Алли, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр РП Матеуш Моравецкий и др.

Как известно, в июле этого года в Брюсселе состоится саммит НАТО.

Парламентская ассамблея НАТО основана в 1955 году и является консультативным межпарламентским органом Альянса.

10:44 26/05/2018






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