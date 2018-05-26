Лукашенко публично поздравил с юбилеем своего «серого кардинала»

В поздравлении говорится: "Ваш жизненный путь является достойным примером честного служения Отечеству. За годы профессиональной деятельности вы проявили себя как ответственный руководитель, умеющий эффективно решать сложные задачи государственного строительства".





Также президент отметил, что главными приоритетами работы Шеймана неизменно оставались обеспечение национальной безопасности, укрепление обороноспособности и содействие экономическому развитию Беларуси.





Лукашенко выразил уверенность, что "энергичность, самоотдача, преданность интересам белорусского народа" Шеймана позволят ему и далее плодотворно трудиться на благо Родины.









Виктор Шейман – едва ли не единственный человек из той команды, с которой Лукашенко пришел к власти в 1994 году. Столько же работает с главой государства Михаил Мясникович, но на выборах Мясникович возглавлял предвыборный штаб Вячеслава Кебича.









Что же касается Виктора Шеймана, то кем он только не работал – и главой Администрации президента, и генеральным прокурором, и госсекретарем Совета безопасности. Именно при нем таинственным образом исчезли оппозиционные белорусские политики – Виктор Гончар и Юрий Захаренко, бизнесмен Анатолий Красовский, оператор Дмитрий Завадский. Именно при нем в стране заговорили о существовании «батальонов смерти». Именно его называют «серым кардиналом» при Лукашенко даже сейчас, когда Шеймана направили на мирную хозяйственную должность в Управлении делами. Поскольку именно Шейман выполняет самые деликатные поручения с Венесуэлой, Кубой, арабскими странами.





В «кругу своих», кстати, у Шеймана есть кличка – Тигр или Шерхан. Потому что Шейман – хищник. И близкому окружению это особенно хорошо известно.





Лукашенко, конечно, может лично поздравить своего верного соратника. И наверняка это сделает. Публичное поздравление с перечислением заслуг и регалий в данном случае означает, что «своих» глава Беларуси больше не сдает. Их-то, по правде говоря, во власти уже и не осталось почти. Как-то незавметно-незаметно, но на ключевые посты пришли люди, связанные не столько с папой, сколько с его старшим сыном – куратором силовых структур, помощником по национальной безопасности Виктором Лукашенко.



