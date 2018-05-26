Илон Маск пытался купить домен "Украинской правды"

Основатель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что попытался купить домен Pravda.com для создания собственного СМИ, однако получил отказ. Дело в том, что домен занят украинским изданием "Украинская правда", хотя сам Маск почему-то подумал, что речь идет о российском издании.





- Попытался купить Pravda.com, но Россия сказала "нет". Оказывается, они уже используют его, - написал Маск в своем Твиттере.





Позже он уточнил, что "на самом деле Pravda.com принадлежит Украине".





Ранее сообщалось, что Илон Маск хочет запустить сайт под названием Pravda, на котором можно будет оценивать, в какой степени журналистские статьи соответствуют действительности. Предприниматель предложил читателям в Твиттере высказать своем мнение по этому вопросу. В подавляющем большинстве люди голосуют за создание такого сайта.