Мощь 160 "Хиросим": в США оценили запуск российских ракет Булава
Глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заявил, что суммарная мощь четырех ракет Булава, запущенных с российской атомной подводной лодки Юрий Долгорукий, эквивалентна мощности 160 бомб, сброшенных на Хиросиму. Об этом он написал в своем Twitter.
Кристенсен отметил, что четыре ракеты Р-30 Булава-30 были запущены за 20 секунд, соответственно, за минуту можно запустить 16 ракет. Четыре ракеты способны доставить на потенциальный объект уничтожения 24 боеголовки общей мощностью 2,4 тысяч килотонн, такой показатель эквивалентен 160 "Хиросимам".
08:12 26/05/2018
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