



Кристенсен отметил, что четыре ракеты Р-30 Булава-30 были запущены за 20 секунд, соответственно, за минуту можно запустить 16 ракет. Четыре ракеты способны доставить на потенциальный объект уничтожения 24 боеголовки общей мощностью 2,4 тысяч килотонн, такой показатель эквивалентен 160 "Хиросимам".



