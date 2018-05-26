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Беларусь и Китай планируют подписать соглашение о взаимной отмене виз уже в этом году

Беларусь и Китай готовятся подписать соглашение о взаимной отмене виз, заявил руководитель белорусского правительства Андрей Кобяков.

"В рамках Года туризма Беларуси в Китае (2018 год – ИФ) в настоящее время готовится к подписанию соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов", - заявил А.Кобяков в интервью китайскому агентству "Синьхуа".

Он подчеркнул, что Беларусь станет одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР.

"Нет сомнений в том, что взаимная отмена виз откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях", - сказал премьер-министр.

Как отметил А.Кобяков, в 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тыс. организованных туристов из Китая, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году. "По этому показателю гости из Китая впервые обошли традиционно посещающих Беларусь туристов из Германии и Израиля. Больше путешественников приезжает лишь из стран, с которыми у нас есть общая граница", - обратил внимание премьер.


Ранее о возможном введении безвизового режима для граждан Китая сообщал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. По его словам, речь идет о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней.

В настоящее время в Беларуси действует безвизовый режим  для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могут воспользоваться 5-дневным безвизовым режимом.

Интерфакс
08:23 26/05/2018






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