"В рамках Года туризма Беларуси в Китае (2018 год – ИФ) в настоящее время готовится к подписанию соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов", - заявил А.Кобяков в интервью китайскому агентству "Синьхуа".





Он подчеркнул, что Беларусь станет одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР.





"Нет сомнений в том, что взаимная отмена виз откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях", - сказал премьер-министр.





Как отметил А.Кобяков, в 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тыс. организованных туристов из Китая, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году. "По этому показателю гости из Китая впервые обошли традиционно посещающих Беларусь туристов из Германии и Израиля. Больше путешественников приезжает лишь из стран, с которыми у нас есть общая граница", - обратил внимание премьер.









Ранее о возможном введении безвизового режима для граждан Китая сообщал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. По его словам, речь идет о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней.





В настоящее время в Беларуси действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могут воспользоваться 5-дневным безвизовым режимом.