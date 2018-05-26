Саудовская Аравия ввела санкции против Германии

Как передает Oxu.Az со ссылкой на журнал Der Spiegel, наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд отдал соответствующее внутреннее распоряжение государственным учреждениям.





Согласно информации, под санкции попали такие крупные немецкие концерны, как Siemens, Bayer и Boehringer, которые уже многие годы интенсивно сотрудничают с министерством здравоохранения в Эр-Рияде.





Запрет на заказы распространяется и на автоконцерн Daimler, который должен был поставить сотни автобусов для Эр-Рияда и Джидды.





«Мы не можем подтвердить сообщение Der Spiegel, наши дела идут в нормальном режиме», - заявил представитель Daimler.





В то же время один из высокопоставленных немецких менеджеров, работающий в Эр-Рияде, частично подтвердил информацию о санкциях:





«Болезненные последствия уже ощущаются в сфере здравоохранения. От заказов отказывается, в первую очередь, саудовский Минздрав».









Отметим, что в ноябре 2017 года Саудовская Аравия отозвала своего посла в ФРГ в знак протеста против высказываний тогдашнего министра иностранных дел Зигмара Габриэля, который косвенно обвинил Эр-Рияд в авантюризме на Ближнем Востоке.