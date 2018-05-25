Во Франции разгорелся шпионский скандал
Два бывших сотрудника французской внешней разведки, а также супруга одного из них обвиняются в шпионаже в пользу Китая.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на газету «Монд».
Двойные агенты были задержаны еще несколько месяцев, однако известно об этом стало только сейчас.
Они обвиняют в предоставлении сведений о методах работы французской разведки китайским властям.
Инцидент мог и не получить огласки, если бы не одно обстоятельство: шпионы были высокопоставленными сотрудниками Главного управления внешней безопасности Франции и имели доступ к очень чувствительной информации.
Власти Китая пока никак не комментируют этот инцидент.
22:19 25/05/2018
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