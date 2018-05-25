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Во Франции разгорелся шпионский скандал

Два бывших сотрудника французской внешней разведки, а также супруга одного из них обвиняются в шпионаже в пользу Китая.

 
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на газету «Монд».

Двойные агенты были задержаны еще несколько месяцев, однако известно об этом стало только сейчас.

Они обвиняют в предоставлении сведений о методах работы французской разведки китайским властям.


Инцидент мог и не получить огласки, если бы не одно обстоятельство: шпионы были высокопоставленными сотрудниками Главного управления внешней безопасности Франции и имели доступ к очень чувствительной информации.

Власти Китая пока никак не комментируют этот инцидент.


22:19 25/05/2018






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