"С начала этого года с делимитационной карты на местность на участке ответственности Беларуси вынесено почти 44 км границы с установкой 170 временных знаков. Эта работа сейчас проходит в Наровлянском районе Гомельской области. Еще около 33 км вынесено на участке ответственности Украины с установкой 97 временных знаков в пределах Лельчицкого и Ельского районов Гомельской области. Всего в этом году планируем совместно с украинской стороной вынести на местность около 360 км государственной границы.





И это немало, особенно учитывая, по какой труднопроходимой местности проходит рубеж между нашими странами. Тем не менее с начала этой работы в 2014 году с белорусской стороны обозначено более 387 км государственной границы и установлено 897 пограничных знаков", - сказал Анатолий Лаппо.



