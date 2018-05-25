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Беларусь и Украина планируют в 2018 году обозначить на местности 360 км границы

Беларусь и Украина планируют вынести на местность 360 км границы в 2018 году. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо. Госпогранкомитет уделяет большое внимание демаркации государственной границы с Украиной.

"С начала этого года с делимитационной карты на местность на участке ответственности Беларуси вынесено почти 44 км границы с установкой 170 временных знаков. Эта работа сейчас проходит в Наровлянском районе Гомельской области. Еще около 33 км вынесено на участке ответственности Украины с установкой 97 временных знаков в пределах Лельчицкого и Ельского районов Гомельской области. Всего в этом году планируем совместно с украинской стороной вынести на местность около 360 км государственной границы. 

И это немало, особенно учитывая, по какой труднопроходимой местности проходит рубеж между нашими странами. Тем не менее с начала этой работы в 2014 году с белорусской стороны обозначено более 387 км государственной границы и установлено 897 пограничных знаков", - сказал Анатолий Лаппо. 


22:16 25/05/2018






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