В Минске готовится Конгресс патриотических партий Европы?

Ожидаются представители Национального фронта Франции, Партии свободы Австрии, «Альтернативы для Германии», «Единой России» и еще более 15 партий Европы, сообщает ЛДП ВКонтакте.





Национальный фронт Франции — националистическая партия, которую возглавляет Марин Лё Пен. Партия имеет 8 мест в парламенте из 577. Это популистская партия, которая набирает голоса благодаря выступлениям против мигрантов. Марин Лё Пен во время крымских событий 2014 года назвала Путина «защитником христианского наследия европейской цивилизации». Эта партия много критикует Евросоюз.





Австрийская партия свободы также считается популистской и ультраправой. И эта партия также достигает успеха, прежде всего, ведением агитации против мигрантов. В годы, когда партией руководил радикальный Йорг Хайдер АПС набирала до 27% голосов на парламентских выборах. Хайдера в Австрии называли «адвокатом нацизма».





При этом Австрийская партия свободы демонстрирует стабильно высокие результаты на выборах. Партия евроскептична. В конце 2016 года она заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» Путина.









«Альтернатива для Германии» — евроскептичная партия, ставшая третьей на последних выборах в немецкий парламент. Особую популярность партия имеет в бывшей ГДР. «Альтернатива» настаивает на выходе Германии из зоны евро. Хотя даже они не выступают за роспуск Евросоюза, считая его полезным для страны. Канцлер Германии Ангела Меркель выражала сожаление, что «Альтернатива» могла перетянуть на свою сторону большое число избирателей с консервативными или неопредившимися взглядами.





Мы спросили у заместителя председателя ЛДП Олега Гайдукевича, почему его партия собирает в Минске европейских националистов.





«Я отказываюсь разговаривать с правыми партиями крайнего толка — только правоцентристскими. Правоцентристские партии очень хорошо относятся к Беларуси, всегда выступали против санкций и за экономическое сотрудничество, сообщает Наша нива.





Ну а их сходство с ЛДП в том, что мы сторонники жесткого отстаивания своих национальных интересов повсюду: и на Западе, и в ЕАЭС. С радикальными правыми партиями мы сотрудничать никогда не станем. Мы также не закрываемся от представителей социал-демократии и правящих партий Европы.





Мне нравится, что эти партии стоят прежде всего за интересы страны — это здоровый национализм, который приравнивается к патриотизму. Мы не поддерживаем призывы к развалу Евросоюза, это невыгодно Беларуси. Нам выгодна сильная Европа. Не распад, а реформирование», — сказал Гайдукевич.





Пока точно неизвестно, когда состоится этот Конгресс. Предполагается, что во второй половине текущего года.



