Обменялись любезностями: Грузия переименует Литву

В Министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что такую рекомендацию получили из Департамента государственного языка Грузии.





Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данное решение является дружеским жестом в ответ на то, что Литва начала использовать в литовском языке аутентичное название Грузии, информирует сайт apsny.ge.



