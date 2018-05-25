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Обменялись любезностями: Грузия переименует Литву

Грузия решила переименовать Литву. С 25 мая в грузинском языке используется аутентичное название этой страны — Летува (Lietuva).

В Министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что такую рекомендацию получили из Департамента государственного языка Грузии. 

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данное решение является дружеским жестом в ответ на то, что Литва начала использовать в литовском языке аутентичное название Грузии, информирует сайт apsny.ge.

Напомним, в начале мая в этом году Литва стала официально называть Грузию Сакартвело. Это решение было приурочено к годовщине независимости Грузии. Грузинские власти приурочили свое решение к визиту в их страну президента Литвы Дали Грибаускайте, передает Еврорадио

18:10 25/05/2018






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