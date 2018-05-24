Артиллерийский огонь был настолько интенсивным, что американские командос прыгали в окопы, чтобы укрыться от него, а потом поднимались, покрытые пылью и грязью, чтобы ответить на стрельбу танковой колонны, которая наступала под мощными ударами с воздуха.





Это было начало почти четырехчасового февральского наступления, в котором участвовало около 500 бойцов сирийских проправительственных сил, включая российских наемников, и этот бой грозил взорвать и без того напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном.





В итоге было убито от 200 до 300 наступавших. Остальные отошли под беспощадными авиаударами американских ВВС, а потом вернулись, чтобы забрать с поля боя убитых. Никто из американцев, находившихся на небольшом форпосту на востоке Сирии (а к концу боя их было около 40 человек), не пострадал.





Подробности произошедшего 7 февраля боестолкновения удалось узнать из интервью и документов, полученных «Нью-Йорк Таймс». Для Пентагона это был первый публичный отчет с места одного из самых кровопролитных боев в Сирии, в котором участвовали американские военные, прибывшие туда сражаться с «Исламским государством».





По словам Пентагона, данное боестолкновение было актом самозащиты от боевого формирования проправительственных сил Сирии. Давшие интервью американские военачальники заявили, что накануне этого наступления они со страхом наблюдали за тем, как к месту будущего боя прибывают сотни вражеских военнослужащих, машины и артиллерийские орудия.





Возможного столкновения российских и американских военных боялись уже давно, так как в длящейся семь лет сирийской гражданской войне они находятся по разные стороны.





По словам официальных лиц и экспертов, в худшем случае такое столкновение может привести две страны к кровавому конфликту. И как минимум, противостояние военных двух стран на поле боя, где и без того много участников, усилило уже серьезную напряженность между Россией и США, которые стремятся усилить свое влияние на Ближнем Востоке.





Командиры противостоящих воинских контингентов давно уже стараются держаться подальше друг от друга, часто разговаривая по телефону в рамках запущенного процесса деконфликтизации. В преддверии того памятного наступления находившиеся на противоположных берегах Евфрата российские и американские военные поддерживали раздельные наступления своих сторонников против «Исламского государства» в нефтеносной провинции Дейр-эз-Зор, которая граничит с Ираком.





Командование американских войск неоднократно предупреждало о сосредоточении сил и средств. Однако российские военные заявляли, что сконцентрировавшиеся у реки боевики им не подчиняются, хотя американские посты прослушивания перехватывали сеансы радиосвязи, указывавшие на то, что эти войска говорят по-русски.





В документах указывается, что боевики входили в состав проправительственных сил, верных сирийскому президенту Башару Асаду. Среди них были солдаты правительственной армии и ополченцы, однако американские военные и разведчики говорят, что большую часть из них составляли частные российские военные наемники, скорее всего, из компании «Группа Вагнера», к чьим услугам Кремль прибегает тогда, когда российское правительство хочет дистанцироваться от выполняемых военных задач.





«Российское военное командование в Сирии заверило нас, что это не их люди», — сказал в прошлом месяце министр обороны Джим Мэттис, выступая перед сенаторами. По его словам, после этого он дал указание председателю Объединенного комитета начальников штабов об уничтожении этой группировки.





И она была уничтожена.









Сосредоточение войск





Начало дня даже намеком не указывало на то, что скоро начнется битва.





Группа в составе 30 военнослужащих из подразделения «Дельта» и из спецназа работала вместе с курдами и арабами на небольшом и пыльном блокпосту неподалеку от нефтеперерабатывающего завода компании «Коноко», рядом с городом Дейр-эз-Зор.





Примерно в 30 километрах от них на площадке средств обеспечения отряд зеленых беретов и взвод морской пехоты смотрел на компьютерные экраны, получая от беспилотников информацию о скоплении боевиков и передавая ее американцам с НПЗ.





В 15:00 сирийские войска начали выдвижение в сторону завода «Коноко». К вечеру там скопилось более 500 бойцов и 27 машин, в том числе, танки и бронетранспортеры.





В американском центре управления действиями авиации, находящемся в катарском Эль-Удейде, а также в Пентагоне офицеры и аналитики из разведки озадаченно наблюдали за происходящим. Командиры давали указания летчикам и командам наземного технического обслуживания. По словам военных, все самолеты в регионе были приведены в боевую готовность.





А на площадке средств обеспечения зеленые береты и морпехи готовили небольшой отряд реагирования на машинах с противоминной защитой численностью 16 человек на тот случай, если они понадобятся на предприятии «Коноко». Люди проверяли оружие и загружали машины противотанковыми ракетами, тепловизорами, едой и водой.





В 20 часов 30 минут три 50-тонных русских танка Т-72 со 125-миллиметровыми орудиями приблизились к НПЗ на расстояние полтора километра. В ожидании атаки зеленые береты приготовились задействовать свои силы реагирования.





На блокпосту американские солдаты наблюдали за тем, как колонна в составе танков и другой бронированной техники поворачивает и начинает приближаться к ним. Это было примерно в 22:00. Они появились со стороны домов, где пытались незаметно сосредоточиться.





Спустя полчаса российские наемники и сирийские силы нанесли удар.





По блокпосту у завода «Коноко» открыли огонь танки, артиллерия и минометы, о чем свидетельствуют документы. Воздух наполнился пылью и осколками. Американские спецназовцы укрылись, а затем спрятались за брустверами окопов, чтобы открыть огонь из ПТРК и пулеметов по наступающей колонне бронированной техники.





Первые 15 минут американские командиры звонили своим российским коллегам и призывали их прекратить атаку. Им это не удалось, и тогда американцы произвели несколько предупредительных выстрелов по группе машин и гаубице.





Но войска продолжали наступать.





Удар издалека





Потом волнами пошли американские самолеты, среди которых были дроны «Рипер», истребители-невидимки F-22, ударные истребители F-15E, бомбардировщики В-52, самолеты огневой поддержки АС-130 и вертолеты AH-64 «Апач». По словам американских военных, следующие три часа авиация утюжила войска противника, танки и прочие машины. Морская пехота с земли вела стрельбу из реактивных систем залпового огня.





Группа реагирования поспешила к месту боя. Как свидетельствуют документы, к тому времени стемнело, на дорогах валялись провода с упавших линий электропередач, и все они были в воронках от снарядов. Ехать было трудно еще и из-за того, что водители машин не включали фары, полагаясь исключительно на тепловизионные камеры.





К 11 часам 30 минутам зеленые береты и морские пехотинцы приблизились к НПЗ «Коноко», но были вынуждены остановиться. Артиллерийский огонь был слишком опасен, и американцы стали ждать, когда их авиация заставит замолчать гаубицы и танки противника.





На самом заводе противник прижал спецназовцев к земле огнем артиллерии, и они были вынуждены отвечать ему ответной стрельбой. В темноте были видны вспышки выстрелов танковых орудий, зенитных установок и пулеметов.





В час ночи, когда артиллерийский огонь начал стихать, группа морпехов и зеленых беретов подобралась к блокпосту и начала стрельбу. К тому времени часть американских самолетов вернулась на базу, израсходовав боезапас и топливо.





Находившиеся на поле боя американские военные общей численностью 40 человек начали готовиться к обороне, когда наемники покинули машины и в пешем порядке стали приближаться к блокпосту.





Группа морских пехотинцев подносила боеприпасы к пулеметам и ПТРК «Джавелин», установленным на брустверах и между машинами. Некоторые зеленые береты и морпехи целились в противника из открытых люков. Остальные сидели внутри машин и вели огонь из установленных на крышах тяжелых пулеметов при помощи дистанционного управления и тепловизоров.





Часть спецназовцев, в том числе авианаводчики, по радиосвязи наводили на цели новую группу бомбардировщиков, приближавшихся к полю боя. По меньшей мере, один морской пехотинец оказался на линии прямого огня, используя компьютер наведения ракет для поиска целей и передачи данных спецназовцам, вызвавшим авиацию.





Через час противник начал отходить, и американцы прекратили огонь. Спецназовцы со своего блокпоста наблюдали за тем, как наемники и сирийские боевики вернулись на поле боя подобрать убитых. Один сирийский боец на стороне американцев получил ранение.





Кто руководил этой злополучной атакой?





О количестве потерь в результате боя 7 февраля спорят до сих пор.





Вначале российские представители сказали, что погибли всего четыре гражданина России, а потом добавили, что погибших могут быть десятки. Один сирийский офицер рассказал о гибели примерно 100 сирийских солдат. Полученные «Нью-Йорк Таймс» документы указывают на то, что со стороны проправительственных сил погибло от 200 до 300 человек.





Исход боя и его динамика указывают на то, что русские наемники и их сирийские союзники оказались не в том месте, пытаясь провести примитивное массированное наступление на американские боевые позиции. Со времен вторжения в Ирак в 2003 году Центральное командование ВС США провело огромный объем работ, оптимизируя количество оружия и техники, тактику боя, взаимодействие и тыловое обеспечение, а также состав боевых средств, ведущих огонь с воздуха и с земли.









Остаются без ответа вопросы о том, кем были эти русские наемники, и почему они пошли в наступление.





Американские разведчики говорят, что «Группа Вагнера», которую называют так по прозвищу возглавляющего ее отставного российского офицера, находится в Сирии для того, чтобы захватывать нефтяные и газовые месторождения в интересах правительства Асада, а затем охранять их. Наемники получают часть прибыли от добычи на этих месторождениях.





Наемники слабо взаимодействуют с российскими военными в Сирии, хотя по имеющейся информации, руководители «Группы Вагнера» получали награды в Кремле, а ее бойцы проходят подготовку на базах российского Министерства обороны.





Российские правительственные войска в Сирии утверждают, что они не участвовали в том бою. Но по информации военного командования США, в последнее время они начали ставить помехи небольшим американским беспилотникам и ударным вертолетам типа тех, что использовались в бою в Дейр-эз-Зоре.





«Сейчас в Сирии ведется самая активная радиоэлектронная борьба на планете, и ведут ее наши противники, — заявил недавно генерал Тони Томас (Tony Thomas), возглавляющий командование специальных операций. — Они проверяют нас на прочность каждый день».





В подготовке статьи приняли участие Эрик Шмитт (Eric Schmitt), Иван Нечепуренко, К. Дж. Чиверс (C.J. Chivers) и Китти Беннетт (Kitty Bennett).