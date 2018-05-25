По словам сопредседателя БХД Ольги Ковальковой, в судебном решении представлены только аргументы Министерства юстиции, передает радио Свабода





Минюст объяснил отказ в регистрации:





- отсутствием в документах домашних или рабочих номеров нескольких сопредседателей;

- ошибками в датах рождения двух сопредседателей;

- неопределенностью с юридическим адресом.





Как сказала Ковалькова, во время заседания в Верховном суде Минюст признал, что принимая решение об отказе в регистрации БХД принимал во внимание заявления граждан, не проверяя их.





Во время последующих съездов организация будет готовить документы на регистрацию БХД, так как хочет работать в Беларуси официально, сказала Ковалькова.









БХД отказывали в регистрации как политической партии в течение 7 раз, около 40 раз организация пыталась зарегистрироваться как общественное или региональное объединение.





В 2011 году в интервью Washington Post Александр Лукашенко заявил, что христианские демократы, вероятно, никогда не будут зарегистрированы, «потому что они «бандиты» и «участвовали в беспорядках».





Западные политики неоднократно требовали зарегистрировать БХД, в том числе под угрозой расширения санкций.





Последней официально зарегистрированной партией в Беларуси является КХП БНФ, Минюст разрешил ее деятельность в 2000 году.