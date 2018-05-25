На нелегальном положении: Верховный суд не удовлетворил жалобу БХД об отказе в регистрации
Верховный суд Беларуси 25 мая не удовлетворил жалобу оргкомитета по созданию партии Белорусской христианской демократии на отказ в официальной регистрации Министерством юстиции.
По словам сопредседателя БХД Ольги Ковальковой, в судебном решении представлены только аргументы Министерства юстиции, передает радио Свабода.
Минюст объяснил отказ в регистрации:
- отсутствием в документах домашних или рабочих номеров нескольких сопредседателей;
- ошибками в датах рождения двух сопредседателей;
- неопределенностью с юридическим адресом.
Как сказала Ковалькова, во время заседания в Верховном суде Минюст признал, что принимая решение об отказе в регистрации БХД принимал во внимание заявления граждан, не проверяя их.
Во время последующих съездов организация будет готовить документы на регистрацию БХД, так как хочет работать в Беларуси официально, сказала Ковалькова.
БХД отказывали в регистрации как политической партии в течение 7 раз, около 40 раз организация пыталась зарегистрироваться как общественное или региональное объединение.
В 2011 году в интервью Washington Post Александр Лукашенко заявил, что христианские демократы, вероятно, никогда не будут зарегистрированы, «потому что они «бандиты» и «участвовали в беспорядках».
Западные политики неоднократно требовали зарегистрировать БХД, в том числе под угрозой расширения санкций.
Последней официально зарегистрированной партией в Беларуси является КХП БНФ, Минюст разрешил ее деятельность в 2000 году.
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16:50 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.