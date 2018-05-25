Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

На нелегальном положении: Верховный суд не удовлетворил жалобу БХД об отказе в регистрации

Верховный суд Беларуси 25 мая не удовлетворил жалобу оргкомитета по созданию партии Белорусской христианской демократии на отказ в официальной регистрации Министерством юстиции.

По словам сопредседателя БХД Ольги Ковальковой, в судебном решении представлены только аргументы Министерства юстиции, передает радио Свабода.

Минюст объяснил отказ в регистрации:

- отсутствием в документах домашних или рабочих номеров нескольких сопредседателей;
- ошибками в датах рождения двух сопредседателей;
- неопределенностью с юридическим адресом.

Как сказала Ковалькова, во время заседания в Верховном суде Минюст признал, что принимая решение об отказе в регистрации БХД принимал во внимание заявления граждан, не проверяя их.

Во время последующих съездов организация будет готовить документы на регистрацию БХД, так как хочет работать в Беларуси официально, сказала Ковалькова.


БХД отказывали в регистрации как политической партии в течение 7 раз, около 40 раз организация пыталась зарегистрироваться как общественное или региональное объединение.

В 2011 году в интервью Washington Post Александр Лукашенко заявил, что христианские демократы, вероятно, никогда не будут зарегистрированы, «потому что они «бандиты» и «участвовали в беспорядках».

Западные политики неоднократно требовали зарегистрировать БХД, в том числе под угрозой расширения санкций. 

Последней официально зарегистрированной партией в Беларуси является КХП БНФ, Минюст разрешил ее деятельность в 2000 году.

Источник:
16:50 25/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё