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Песков цинично прокомментировал обвинения о причастности России к катастрофе МН17

В Кремле категорически не согласны с обвинениями Нидерландов и Австралии в причастности к катастрофе рейса MH17.

Как передает replyua.net, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так, в ходе сегодняшнего общения с журналистами, он заявил, что в Кремле не уверены, насколько можно доверять выводам международной следственной группы по крушению малайзийского Боинга.

«Расследование, которое проводилось в Нидерландах этой следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И, безусловно, не имея возможности быть полноценным участником работы следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы», — сказал Песков.

При этом чиновник отметил, что у президента России Владимира Путина пока не было возможности ознакомиться с докладом совместной следственной группы по катастрофе MH17. 


Отказался Песков комментировать также данные группы Bellingcat о том, что офицер ГРУ Олег Иванников участвовал в переброске установки «Бук», из которой был сбит рейс MH17. 

16:38 25/05/2018






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