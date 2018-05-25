Как передает replyua.net , об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так, в ходе сегодняшнего общения с журналистами, он заявил, что в Кремле не уверены, насколько можно доверять выводам международной следственной группы по крушению малайзийского Боинга.





«Расследование, которое проводилось в Нидерландах этой следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И, безусловно, не имея возможности быть полноценным участником работы следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы», — сказал Песков.





При этом чиновник отметил, что у президента России Владимира Путина пока не было возможности ознакомиться с докладом совместной следственной группы по катастрофе MH17.









Отказался Песков комментировать также данные группы Bellingcat о том, что офицер ГРУ Олег Иванников участвовал в переброске установки «Бук», из которой был сбит рейс MH17.