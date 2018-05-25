Песков цинично прокомментировал обвинения о причастности России к катастрофе МН17
В Кремле категорически не согласны с обвинениями Нидерландов и Австралии в причастности к катастрофе рейса MH17.
Как передает replyua.net, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так, в ходе сегодняшнего общения с журналистами, он заявил, что в Кремле не уверены, насколько можно доверять выводам международной следственной группы по крушению малайзийского Боинга.
«Расследование, которое проводилось в Нидерландах этой следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И, безусловно, не имея возможности быть полноценным участником работы следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы», — сказал Песков.
При этом чиновник отметил, что у президента России Владимира Путина пока не было возможности ознакомиться с докладом совместной следственной группы по катастрофе MH17.
Отказался Песков комментировать также данные группы Bellingcat о том, что офицер ГРУ Олег Иванников участвовал в переброске установки «Бук», из которой был сбит рейс MH17.
16:38 25/05/2018
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