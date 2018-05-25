Заместитель Си Цзиньпина летит в Минск обсудить визит Лукашенко

Белорусский премьер-министр Андрей Кобяков рассказал о планах провести в Минске встречу в понедельник 28 мая с заместителем председателя КНР Ван Цишанем.





Ранее Александр Лукашенко в ходе встречи с китайским послом Цуй Цумином обсудил свой визит на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.





Тогда он анонсировал визит в Минск второго человека в китайской иерархии власти. Китайский дипломат уточнил позднее, что на встречу с Александром Лукашенко прилетит заместитель председателя КНР Цишань.





В начале июня белорусский лидер посетит Китай, где примет участие в саммите ШОС. На полях международного форума состоится двусторонняя встреча Лукашенко с председателем КНР Цзиньпином.









ШОС и "Великий камень"





"На 28 мая запланирована моя встреча с прибывающим в Беларусь с официальным визитом заместителем председателя КНР Ван Цишанем", – сообщил Кобяков в интервью агентству "Синьхуа".





По словам белорусского премьера, визит китайского политика пройдет накануне заседания Совета глав стран – участниц ШОС. Саммит станет важным мероприятием в масштабах международной политики.





"Александр Лукашенко примет участие в этом заседании, планируется его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином", – отметил председатель Совета министров.





При этом он добавил, что Цишань в Беларусь прибудет для того, чтобы обсудить подготовку встречи на высшем уровне. Также будет обсуждаться работа белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень", пишет sputnik.by



