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Заместитель Си Цзиньпина летит в Минск обсудить визит Лукашенко

Визит высокопоставленного китайского политика является этапом подготовки встречи Си Цзиньпина с Александром Лукашенко.

Белорусский премьер-министр Андрей Кобяков рассказал о планах провести в Минске встречу в понедельник 28 мая с заместителем председателя КНР Ван Цишанем.

Ранее Александр Лукашенко в ходе встречи с китайским послом Цуй Цумином обсудил свой визит на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

Тогда он анонсировал визит в Минск второго человека в китайской иерархии власти. Китайский дипломат уточнил позднее, что на встречу с Александром Лукашенко прилетит заместитель председателя КНР Цишань.

В начале июня белорусский лидер посетит Китай, где примет участие в саммите ШОС. На полях международного форума состоится двусторонняя встреча Лукашенко с председателем КНР Цзиньпином.


ШОС и "Великий камень"

"На 28 мая запланирована моя встреча с прибывающим в Беларусь с официальным визитом заместителем председателя КНР Ван Цишанем", – сообщил Кобяков в интервью агентству "Синьхуа".

По словам белорусского премьера, визит китайского политика пройдет накануне заседания Совета глав стран – участниц ШОС. Саммит станет важным мероприятием в масштабах международной политики.

"Александр Лукашенко примет участие в этом заседании, планируется его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином", – отметил председатель Совета министров.

При этом он добавил, что Цишань в Беларусь прибудет для того, чтобы обсудить подготовку встречи на высшем уровне. Также будет обсуждаться работа белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень", пишет sputnik.by


16:28 25/05/2018






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