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Путин пошутил про свою работу

Президент России Владимир Путин перед встречей с зарубежными инвесторами извинился перед ними за опоздание, пошутив о работе президента

Как передает «Газета.Ru», Путин пришел на встречу с инвесторами позже, чем ожидалось, из-за переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые длились больше трех часов.

«В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать<...> в отличие от вас — людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов», — сказал Путин.

12:58 25/05/2018






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