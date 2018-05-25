Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17
Власти Нидерландов и Австралии обвинили Россию в крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщает «Би-би-си».
Как отмечается, несмотря на то, что Россия отрицает причастность к крушению самолета, в Нидерландах и Австралии не сомневаются в ответственности российской стороны за произошедшую катастрофу, пишет gazeta.ru
«Исходя из выводов [совместной международной команды], Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание установки «Бук», которая использовалась для того, чтобы сбить MH17», — говорится в заявлении.
В настоящее время правительство Нидерландов намерено предпринять дальнейшие шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности.
Ранее Госдеп призвал Россию «прекратить лгать» о крушении малайзийского Boeing.
12:53 25/05/2018
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