Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17

Как отмечается, несмотря на то, что Россия отрицает причастность к крушению самолета, в Нидерландах и Австралии не сомневаются в ответственности российской стороны за произошедшую катастрофу, пишет gazeta.ru





«Исходя из выводов [совместной международной команды] , Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание установки «Бук», которая использовалась для того, чтобы сбить MH17», — говорится в заявлении.





В настоящее время правительство Нидерландов намерено предпринять дальнейшие шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности.





Ранее Госдеп призвал Россию «прекратить лгать» о крушении малайзийского Boeing.