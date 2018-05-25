Изюминка Лукашенко на форуме "Минского диалога"

Спич уже прокомментировали многие эксперты и политики. Политический обозреватель Александр Класковский, в свою очередь, обратил внимание на "изюминку".









Естественно, что именно Минск был обрисован как удобная площадка для воплощения крылатого слогана кота Леопольда из старого мультфильма: ребята, давайте жить дружно!