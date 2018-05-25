Изюминка Лукашенко на форуме "Минского диалога"
Глава Беларуси выступил на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».
Спич уже прокомментировали многие эксперты и политики. Политический обозреватель Александр Класковский, в свою очередь, обратил внимание на "изюминку".
— Ну а изюминку выступления белорусского официального лидера на нынешнем форуме нетрудно было предугадать, — рассуждает эксперт на Naviny.by. — Президент напомнил об инициативе Беларуси начать новый масштабный международный диалог по вопросам безопасности — тот, что фигурирует в лексиконе дипломатов и прессы под кодовым названием «Хельсинки-2».
Естественно, что именно Минск был обрисован как удобная площадка для воплощения крылатого слогана кота Леопольда из старого мультфильма: ребята, давайте жить дружно!
Источник: gazetaby.com
11:15 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.